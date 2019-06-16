В Тольятти продолжается «Лето с Общественным советом!»
16 июня 2019 13:58
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Юрист, судебный оратор, действительный статский советник один из лучших адвокатов Москвы - Федор Никифорович отличался чудесным даром слова. Адвокатская деятельность Плевако прошла в Москве, которая наложила на него свой отпечаток. Богатое событиями прошлое Москвы, и её исторические обычаи находили отклик в судебных речах Плевако. За основу сюжета взят рассказ о защите адвокатом бедной вдовы, крайняя нужда которой заставила ее пойти на кражу – чайника стоимостью 30 копеек.
Школьники и студенты с интересом смотрели постановку, и смогли задать все интересующие их вопросы по завершению представления и получили на них компетентные ответы от присутствующих на встрече юристов и сотрудников полиции.
«Спектакль, основанный на историческом материале, помог выстроить диалог с ребятами на тему морали и нравственности с точки зрения норм закона. Это не первая постановка, основанная на судебной практике Федора Плевако, мы планируем продолжить диалог со школьниками языком театральных постановок», - поделилась Елена Верхова.
В завершение встречи педагоги и студенты поблагодарили полицейских и актеров, пригласили еще раз их в гости.
В свою очередь, начальник правового отделения УМВД России по г. Тольятти майор внутренней службы Татьяна Васильевна Покровская напомнила ребятам о недопустимости совершения противоправных действий, и разъяснила, как не стать жертвой преступления и как действовать, если происшествие все же случилось, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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