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В Тольятти продолжается «Лето с Общественным советом!»

16 июня 2019 13:58
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Полицейские и общественники пригласили на театральное представление ребят из пришкольного лагеря одной из школ Центрального района города.
Сотрудники полиции и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел пригласили на театральное представление ребят из пришкольного лагеря одной из школ Центрального района города. По инициативе представителя Общественного Совета при УМВД России по городу Тольятти Елены Верховой и начальника правового отделения УМВД России по городу Тольятти майора внутренней службы Татьяны Покровской актеры Независимого театрального объединения поставили спектакль "30 копеек", рассказывающий о Федоре Плевако - известном адвокате конца XIX - начала XX вв.

Юрист, судебный оратор, действительный статский советник один из лучших адвокатов Москвы - Федор Никифорович отличался чудесным даром слова. Адвокатская деятельность Плевако прошла в Москве, которая наложила на него свой отпечаток. Богатое событиями прошлое Москвы, и её исторические обычаи находили отклик в судебных речах Плевако. За основу сюжета взят рассказ о защите адвокатом бедной вдовы, крайняя нужда которой заставила ее пойти на кражу – чайника стоимостью 30 копеек.

Школьники и студенты с интересом смотрели постановку, и смогли задать все интересующие их вопросы по завершению представления и получили на них компетентные ответы от присутствующих на встрече юристов и сотрудников полиции.

«Спектакль, основанный на историческом материале, помог выстроить диалог с ребятами на тему морали и нравственности с точки зрения норм закона. Это не первая постановка, основанная на судебной практике Федора Плевако, мы планируем продолжить диалог со школьниками языком театральных постановок», - поделилась Елена Верхова.

В завершение встречи педагоги и студенты поблагодарили полицейских и актеров, пригласили еще раз их в гости.

В свою очередь, начальник правового отделения УМВД России по г. Тольятти майор внутренней службы Татьяна Васильевна Покровская напомнила ребятам о недопустимости совершения противоправных действий, и разъяснила, как не стать жертвой преступления и как действовать, если происшествие все же случилось, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.


Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

 
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