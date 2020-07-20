В Тольятти полицейские и общественники провели для детей онлайн-турнир по шахматам

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В онлайн-соревновании по быстрым шахматам приняли участия дети из подшефного детского дома «Дельфин», дети сотрудников органов внутренних дел и общественников. Всего в свои силы попробовали 29 школьников. До начала соревнования Елена Верхова, представитель Общественного совета при Управлении рассказала ребятам об истории шахмат, о том, что шахматы впервые в 2018 году были представлены в качестве выставочного вида спорта на Олимпиаде. Елена Анатольевна отметила, что если ребята будут усердно заниматься шахматами, то в будущем могут принять участие в олимпийских играх, и может быть пополнят плеяду олимпийских чемпионов Тольятти.Старший инспектор-методист местной Тольяттинской городской организации «Динамо», майор внутренней службы Наталья Лизько пожелала ребятам в дни школьных каникул найти себе занятие, которое поможет с пользой для здоровья и кругозора провести летние дни. Наталья Викторовна напомнила ребятам о безопасном поведении в дни летних каникул во дворах и на дорогах города.Победителем в турнире стала Софья Верхова, но побежденных, как отметили сами ребята не было. Все получили положительные эмоции и новые знания. Онлайн-соревнования закончились, а ребята продолжили играть в шахматы на свежем воздухе.Мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» на территории города, будут продолжаться, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области