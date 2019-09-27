В Тольятти отметили День машиностроителя

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В пятницу,, в тольяттинском Культурном центре «Автоград» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя. Этот профессиональный праздник существует в России с 1966 года. По традиции, его отмечают и в Самарской области, где эта отрасль особенно развита. В ней трудятся свыше 134 тысяч жителей региона — это около 13% населения, задействованного в экономике губернии. В целом машиностроительный комплекс области объединяет более 220 крупных и средних предприятий и организаций, или 37% от общего числа предприятий обрабатывающих производств области.«Но флагманом машиностроения в регионе, конечно же, является АВТОВАЗ,— отметил губернатор Самарской области, поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником. — И впереди новые цели и задачи, которые определены и утверждены в новом специнвестконтракте». Напомним, согласно условиям контракта, «ПАО «АВТОВАЗ» принял на себя беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе.«Это новые модели, инженерные и дизайнерские решения, а также новые рабочие места, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это ещё один шаг к повышению уровня и квалификации, и качества».Также Дмитрий Азаров рассказал крупнейшему трудовому коллективу региона о том, что подготовка к празднованию юбилея 50-летие с момента выпуска первого автомобиля с конвейера завода, который состоится в 2020 году, ведется на самом высоком уровне: в конце октября этого года состоится заседание рабочей группы по празднованию юбилея под председательством Министра промышленности и торговли РФ. Его участники подведут промежуточные итоги и обсудят, что ещё предстоит сделать для подготовки к этому событию. При этом Глава региона подчеркнул: юбилейные мероприятия будут заключается не только в череде праздничных событий, но и в значительных работах по благоустройству города: «Следующий год должен стать юбилейным для всего Тольятти, для всех жителей, для которых АвтоВАЗ является главным символом города, — обратился к присутствующим Глава региона. — Мы должны подарить людям праздник, и не только один день в апреле – весь год должен стать юбилейным. Мы должны предусмотреть дополнительные средства на благоустройство, создание комфорта и уюта в городе, на важные социальные объекты, на создание праздничной атмосферы».Глава региона пожелал сотрудникам завода новых успехов и свершений, новых моделей, благодарных покупателей и водителей на дорогах России и далеко за ее пределами. По традиции в торжественной обстановке губернатор Самарской области вручил награды лучшим работникам машиностроительной отрасли региона. Праздник завершился выступлениями творческих коллективов региона, передает пресс-служба облправительства.