В Тольятти обсудили реализацию нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография»

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Общественники посетили сразу два предприятия холдинга «ДСК-групп»: ООО «Детальстройконструкция» и ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения» (ТЗТО), занимающиеся выпуском автокомпонентов: ковровых покрытий, шумоизоляции, кузовных деталей, сборочных узлов, панелей приборов и др. Численность работников на двух предприятиях составляет около 1200 человек.Учитывая планы на оптимизацию производственных процессов и повышение производительности, перед предприятием возникла необходимость повышения квалификации и в дополнительном обучении работников.Любое предприятие, заключившее соглашение с министерством промышленности и торговли Самарской области, может обучить своих сотрудников по линии службы занятости. Реализация мероприятия предусматривает предоставление субсидий работодателям в целях возмещения затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников.В настоящее время по линии службы занятости обучаются 228 работников. Среди обучаемых старший мастер цеха крупной штамповки ООО «ТЗТО» Илона Сандалова. На заводе она работает с 2003 года. В ее обязанности входит контроль за выпуском качественной продукции и соблюдение техник безопасности. «Обучение дает возможность не только обновить технические знания производственных процессов, но и правильно организовать свое рабочее пространство, сделать его более энергоемким, удобным, позволяющим работать на высокий результат», — отмечаетБлагодаря проведению обучения работников ООО «Детальстройконструкция» в рамках реализации нацпроекта, количество выпускаемой продукции на одном из задействованных участке завода возросло с 900 до 1300 штук в день.Итогом рабочего визита в Тольятти стало проведение заседания Общественного совета под председательством– первого проректора – проректора по науке и экономическому развитию Международного института рынка с участием министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной и заместителя главы Тольятти. В ходе встречи обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией в регионе национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография», инициированных Президентом страны«Средняя стоимость обучения граждан предпенсионного возраста в нашей области составляет 18,7 тыс. рублей, это значительно ниже плановой, поэтому мы имеем возможность увеличить численность участников нацпроекта «Демография», — подчеркнулаВ рамках данного нацпроекта фактическая численность уже в 3 раза превышает запланированную, центрами занятости заключены договоры на обучение 3085 граждан предпенсионного возраста. Приступили к обучению – 2436 человек (226% от планового показателя), завершили обучение — 1228 человек (114%).Кроме того, на сегодняшний день участниками мероприятий стали 28 предприятий Самарской области, заключившие договоры на обучение 2075 работников (272,9% от планового показателя), к обучению приступили 1117 человек в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предусматривается возмещение затрат работодателей на организацию переподготовки и повышения квалификации работников.В 2020 году реализация мероприятий национальных проектов будет продолжена. По нацпроекту «Демография» дополнительно начнется реализация мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.«Сегодня мы увидели, как работают в рамках нацпроекта по повышению производительности труда два тольяттинских предприятия, убедились, что нацпроект уже дает свои плоды, и увидели те перспективы, которые открылись с его реализацией. Повышение квалификации сотрудников дает возможность не только расти профессионально, но и рассчитывать на увеличение заработной платы», – подвел итог председатель Общественного совета Владимир Рамзаев, передает пресс-служба облправительства.