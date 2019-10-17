В Тольятти обсудили реализацию нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография»
17 октября 2019 18:07
86
Общественники посетили сразу два предприятия холдинга «ДСК-групп»: ООО «Детальстройконструкция» и ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения» (ТЗТО), занимающиеся выпуском автокомпонентов: ковровых покрытий, шумоизоляции, кузовных деталей, сборочных узлов, панелей приборов и др. Численность работников на двух предприятиях составляет около 1200 человек.
Учитывая планы на оптимизацию производственных процессов и повышение производительности, перед предприятием возникла необходимость повышения квалификации и в дополнительном обучении работников.
Любое предприятие, заключившее соглашение с министерством промышленности и торговли Самарской области, может обучить своих сотрудников по линии службы занятости. Реализация мероприятия предусматривает предоставление субсидий работодателям в целях возмещения затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников.
В настоящее время по линии службы занятости обучаются 228 работников. Среди обучаемых старший мастер цеха крупной штамповки ООО «ТЗТО» Илона Сандалова. На заводе она работает с 2003 года. В ее обязанности входит контроль за выпуском качественной продукции и соблюдение техник безопасности. «Обучение дает возможность не только обновить технические знания производственных процессов, но и правильно организовать свое рабочее пространство, сделать его более энергоемким, удобным, позволяющим работать на высокий результат», — отмечает Илона Сандалова.
Благодаря проведению обучения работников ООО «Детальстройконструкция» в рамках реализации нацпроекта, количество выпускаемой продукции на одном из задействованных участке завода возросло с 900 до 1300 штук в день.
Итогом рабочего визита в Тольятти стало проведение заседания Общественного совета под председательством Владимира Рамзаева – первого проректора – проректора по науке и экономическому развитию Международного института рынка с участием министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной и заместителя главы Тольятти Алексея Бузинного. В ходе встречи обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией в регионе национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.
«Средняя стоимость обучения граждан предпенсионного возраста в нашей области составляет 18,7 тыс. рублей, это значительно ниже плановой, поэтому мы имеем возможность увеличить численность участников нацпроекта «Демография», — подчеркнула Ирина Никишина.
В рамках данного нацпроекта фактическая численность уже в 3 раза превышает запланированную, центрами занятости заключены договоры на обучение 3085 граждан предпенсионного возраста. Приступили к обучению – 2436 человек (226% от планового показателя), завершили обучение — 1228 человек (114%).
Кроме того, на сегодняшний день участниками мероприятий стали 28 предприятий Самарской области, заключившие договоры на обучение 2075 работников (272,9% от планового показателя), к обучению приступили 1117 человек в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предусматривается возмещение затрат работодателей на организацию переподготовки и повышения квалификации работников.
В 2020 году реализация мероприятий национальных проектов будет продолжена. По нацпроекту «Демография» дополнительно начнется реализация мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
«Сегодня мы увидели, как работают в рамках нацпроекта по повышению производительности труда два тольяттинских предприятия, убедились, что нацпроект уже дает свои плоды, и увидели те перспективы, которые открылись с его реализацией. Повышение квалификации сотрудников дает возможность не только расти профессионально, но и рассчитывать на увеличение заработной платы», – подвел итог председатель Общественного совета Владимир Рамзаев, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 октября 2019 18:07
В настоящее время по линии службы занятости обучаются 228 работников. Социум
81
17 октября 2019 17:49
Приоритетные цели нацпроекта: увеличение количества рожденных детей и многодетных семей, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение... Социум
88
17 октября 2019 17:32
«Самарский метрополитен» заказал автоматы по продаже и пополнению проездных билетов. Социум
91
Здравоохранение
17 октября 2019 18:34
Как отметил Михаил Ратманов, за последний год в отрасли произошли серьезные изменения, результаты которых можно оценить уже сегодня. Здравоохранение
75
16 октября 2019 13:48
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога. Здравоохранение
337
15 октября 2019 23:14
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14582
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14503
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14522
Туризм
17 октября 2019 11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров. Туризм
172
14 октября 2019 10:34
Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA. Туризм
65
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
73
Образование
17 октября 2019 12:57
Самарский технический университет завершил торги на капитальный ремонт здания. Образование
179
10 октября 2019 10:35
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
272
9 октября 2019 15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
412
Культура
16 октября 2019 20:33
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев. Культура
322
16 октября 2019 18:34
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства... Культура
345
16 октября 2019 16:59
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных... Культура
320
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15257
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
182
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
248
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
239
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
293
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
379
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
745
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
563
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
510
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
795
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1009
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1635
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1136
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1391
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1584
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1031
Мероприятия