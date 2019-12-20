В Тольятти, вышедшие на заслуженный отдых служебные собаки, обрели любящих хозяев

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Окончание службы для четвероногого друга может наступить при достижении критического для работы возраста или наступлении момента, когда животное не справляется со своими обязанностями. В числе таких оказались три служебные овчарки из ЦКС УМВД России по городу Тольятти – Рендолл, Аякс и Вирта.На протяжении долгих лет они были верными помощникам кинологов, и по выходу на заслуженный отдых, полицейские стали искать для них новый дом, где о них будут заботиться.Многие из кинологов настолько привыкли и полюбили всей душой своих четвероногих друзей, что не готовы с ними расстаться и после окончания службы. Рендолла забрала в свою семью кинолог, лейтенант полиции Марьям Намеева, а за трехногим Аяксом, которому нужна двойная забота и поддержка – теперь будет присматривать старший сержант полиции Станислав Макаров.Как рассказал начальник ЦКС УМВД России по городу Тольятти Андрей Журавлев, многие кинологи не готовы отдавать своего боевого товарища в чужие руки. «Вот и забирают полицейские домой своих, вышедших на заслуженный отдых, питомцев», - поясняет Андрей Журавлев.На новость о том, что три собаки ищут новых хозяев, откликнулся житель одного из близлежащих сел и обратился к сотрудникам ОВД с просьбой, познакомить его с одной из овчарок. Уже при первой встрече мужчина и Вирта нашли «общий язык». Вирта, не скрывая своей радости, дала себя погладить незнакомцу, потому что чувствовала от него искренние эмоции и желание заботиться о ней. Так, и для Вирты нашелся новый дом и новый хозяин, который уже был готов забрать овчарку к себе.С будущим хозяином четвероногого помощника кинологи провели обстоятельное собеседование. Ведь важно, что бы пес попал не к просто доброму и любящему животных человеку, а понимающему разность между просто домашней собакой и служебной.«Наши собаки ловят преступников, ищут наркотики и взрывчатку. Такая работа требует от четвероногих сотрудников не только особого чутья, дисциплины и скорости при передвижении. Эти животные не играют, как полагают некоторые, а осознанно работают и приносят пользу, получая удовольствие от своей созидательной деятельности. За свою не легкую службу, после выхода на отдых, наши питомцы заслужили доживать свой век в окружении любящих и любимых людей», - подытожил Андрей Журавлев, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области