В Тольятти, вышедшие на заслуженный отдых служебные собаки, обрели любящих хозяев
20 декабря 2019 15:45
52
Окончание службы для четвероногого друга может наступить при достижении критического для работы возраста или наступлении момента, когда животное не справляется со своими обязанностями. В числе таких оказались три служебные овчарки из ЦКС УМВД России по городу Тольятти – Рендолл, Аякс и Вирта.
На протяжении долгих лет они были верными помощникам кинологов, и по выходу на заслуженный отдых, полицейские стали искать для них новый дом, где о них будут заботиться.
Многие из кинологов настолько привыкли и полюбили всей душой своих четвероногих друзей, что не готовы с ними расстаться и после окончания службы. Рендолла забрала в свою семью кинолог, лейтенант полиции Марьям Намеева, а за трехногим Аяксом, которому нужна двойная забота и поддержка – теперь будет присматривать старший сержант полиции Станислав Макаров.
Как рассказал начальник ЦКС УМВД России по городу Тольятти Андрей Журавлев, многие кинологи не готовы отдавать своего боевого товарища в чужие руки. «Вот и забирают полицейские домой своих, вышедших на заслуженный отдых, питомцев», - поясняет Андрей Журавлев.
На новость о том, что три собаки ищут новых хозяев, откликнулся житель одного из близлежащих сел и обратился к сотрудникам ОВД с просьбой, познакомить его с одной из овчарок. Уже при первой встрече мужчина и Вирта нашли «общий язык». Вирта, не скрывая своей радости, дала себя погладить незнакомцу, потому что чувствовала от него искренние эмоции и желание заботиться о ней. Так, и для Вирты нашелся новый дом и новый хозяин, который уже был готов забрать овчарку к себе.
С будущим хозяином четвероногого помощника кинологи провели обстоятельное собеседование. Ведь важно, что бы пес попал не к просто доброму и любящему животных человеку, а понимающему разность между просто домашней собакой и служебной.
«Наши собаки ловят преступников, ищут наркотики и взрывчатку. Такая работа требует от четвероногих сотрудников не только особого чутья, дисциплины и скорости при передвижении. Эти животные не играют, как полагают некоторые, а осознанно работают и приносят пользу, получая удовольствие от своей созидательной деятельности. За свою не легкую службу, после выхода на отдых, наши питомцы заслужили доживать свой век в окружении любящих и любимых людей», - подытожил Андрей Журавлев, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 декабря 2019 16:48
Повышать пассажирам настроение вызвалась и Снегурочка: ее миссия – еще и выдавать проездные билеты. Социум
2
20 декабря 2019 16:41
Главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре. Социум
6
20 декабря 2019 16:36
Для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с концертными номерами, детской анимацией, розыгрышем призов. Социум
25
Здравоохранение
19 декабря 2019 11:08
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
186
19 декабря 2019 11:05
Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг. Здравоохранение
222
18 декабря 2019 22:47
Как пережить слишком теплую зиму. Здравоохранение
319
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
212
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14964
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14826
Туризм
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
347
20 декабря 2019 12:20
Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
22
18 декабря 2019 18:02
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год. Туризм
311
Образование
19 декабря 2019 14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи. Образование
315
19 декабря 2019 12:21
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Образование
237
18 декабря 2019 14:57
Зимнюю школу проведет Самарский университет. Образование
355
Культура
20 декабря 2019 10:45
Коллектив примет участие в новогоднем фестивале классической музыки в Испании. Культура
138
19 декабря 2019 23:08
Уже завтра симфонический оркестр отправляется на гастроли в Испанию. Культура
266
19 декабря 2019 14:26
В мероприятии примут участие 14 театральных коллективов со всей России. Культура
367
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
175
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15550
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
71
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
115
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
250
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
464
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
350
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
970
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
720
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
659
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1024
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
345
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
626
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
702
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
943
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2125
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2632
Мероприятия