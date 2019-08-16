В Сызрани пройдет турнир по конному спорту «Кубок Губернатора Самарской области»

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Проведение турнира на базе конного клуба стало возможным благодаря поддержке губернатораво время его визита в Сызрань.17 августа соревнования начнутся парадом торжественного открытия турнира в конном строю.Начало в 10.00. Вход для всех желающих свободный.В рамках соревнований состоится зачет Этапа Кубка MAXIMA PARK и Этап Кубка ГЕФЕСТ (квалификация к финалу).Турнир пройдет среди:— мужчин и женщин (2005 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше;— мужчин и женщин (2003 г.р. и старше) на лошадях 4-5-6 лет;— мужчин и женщин (2005 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше, с квалификацией не выше 2 спортивного разряда;— мальчиков и девочек (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;— юношей и девушек (2001-2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше.Помимо спортивной программы гости соревнований смогут принять участие в «Конкурсе на лучшую шляпку», сделать фото с лошадью, получить сувениры за участие в играх и конкурсах на интерактивных площадках, посетить буфет и пообщаться за чашечкой ароматного чая, а также приобрести памятныесувениры. Самые юные гости клуба смогут покататься на пони.Конкур — соревнования по преодолению препятствий в определённом порядке и определённой сложности и высоты, проходящие на конкурном поле.В настоящее время КСК «Виола» - сертифицированный конноспортивный комплекс, отвечающий всем необходимым требованиям, позволяющий проводить на своей территории соревнования и учебно-тренировочную подготовку по следующим дисциплинам конного спорта: конкур (преодоление препятствий) и выездка (высшая школа верховой езды). С 2001 года навыки верховой езды получили порядка 500 жителей города, порядка 10 воспитанников клуба занимаются верховой ездой на профессиональном уровне, передает пресс-служба облправительства.