В Сызрани пройдет прием судебных приставов

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22 января с 10:00 до 12:00 руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Закиром Рамильевичем Муратовым будет осуществляться прием граждан и представителей юридических лиц в отделе судебных приставов г. Сызрани № 2 по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Студенческая, д. 5. Запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 (846) 266-38-71, 8 (846) 263-65-65.