В Сызрани полицейские и общественники провели профилактическую акцию с пожилыми гражданами

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Во время встреч с людьми преклонного возраста Андрей Александрович рассказал о распространенных способах обмана. Особое внимание полковник полиции уделил тому, как распознать злоумышленников и какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами. Полицейский и общественник также пояснили, какими чаще всего уловками и хитростями мошенничества пользуются аферисты и применяют их в отношении пожилых людей.Аферисты прибегают к любым средствам с целью подзаработать, и в качестве «жертвы» выбирают доверчивого человека, который может легко пойти на поводу у злоумышленников. Наиболее уязвимые слои населения – это пожилые люди. Мошенники знают, что большинство из них откладывают с пенсии средства, и спешат отобрать у них последнее. Звонки «от родственников» о помощи, подарки, выигрыши в лотерею, газовое обслуживание, чудо-приборы – это малая часть мошеннических спекуляций, которые используют злоумышленники для того, что бы попасть в квартиру и втереться в доверии к пенсионерам. Еще один способ, который используют мошенники – представляются социальными работниками. Пожилые люди доверчиво впускают злоумышленников в свой дом, не удосуживаясь проверить хотя бы удостоверения таких «сотрудников».Именно поэтому гости еще раз напомнили несколько простых правил, как не стать жертвой мошенников. В свою очередь, пенсионеры пообещали, что впредь будут бдительными и осторожными и поблагодарили сотрудников полиции и общественников за неравнодушие к пожилым людям, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области