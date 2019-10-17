В Сызрани подвели первые итоги реализации нацпроекта «Демография»

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В совещании приняли участие представители министерства социально- демографической и семейной политики Самарской области, главы муниципалитетов, а также представители социально-значимых учреждений, работающих на территории Сызранского района.В настоящее время в России ведется реализация национальных проектов, которые в ближайшие годы окажут положительное влияние на все сферы социально-экономического развития страны.В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Россииподчеркнул: «Наши проекты развития — не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив конкретных задач».Реализация нацпроекта «Демография» особенно актуальна для страны, учитывая современную демографическую ситуацию: после ежегодного увеличения рождаемости в течение 12 лет с 2016 года специалисты вновь отмечают снижение этого показателя. Приоритетные цели нацпроекта: увеличение количества рожденных детей и многодетных семей, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, активное привлечение граждан к здоровому образу жизни и к занятиям спортом.Мероприятия региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» направлены на развитие механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, а также создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи.В настоящее время в Самарской области выплачивается 29 видов пособий семьям с детьми. На это в 2019 году региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено 4 млрд. руб.В целях улучшения демографической ситуации в области и оказания материальной поддержки семьям реализуется предоставление следующих мер:— Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 10 181 руб. Данную выплату получают семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2018 года, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (16 666,5 руб.). С 1 января 2020 года данная выплата будет предоставляться до достижения ребенком возраста 3-х лет. При этом доход семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Самарской области, за второй квартал года предшествующего году обращения. В 2020 году эта величина составит 23 938 рублей, а размер указанной выплаты — 10 714 руб.— Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 10 565 руб. Она тоже предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже сложившейся величины среднедушевого дохода в Самарской области (28 273 руб.).— Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение (1000 руб. – на 1-го ребенка, 1500 руб. на 2го ребенка, 2000 руб. на 3го и последующих детей) и предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Самарской области (10 814 руб.).— Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье – 3000 руб. Пособие выплачивается семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Самарской области (10 814 руб.).— Единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей. Ее размер — 100 000 руб.— Ежемесячное пособие на питание школьников из малоимущих многодетных семей в размере 700 руб. (мера поддержки в таком размере действует с сентября 2019 года)., заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области отметила: «По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» были предусмотрены декомпозиционные показатели по муниципальным образованиям Самарской области, направленные на популяризацию семейных ценностей и внедрение финансовых механизмов увеличения рождаемости. То есть внедрение дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность, исходя из возможности муниципалитета».Активно внедряются дополнительные финансовые меры социальной поддержки, направленные на стимулирование рождаемости. Исходя из возможности муниципалитета, детям в школах предоставляют бесплатное и льготное питание. Жителям Самары и Тольятти, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывают материальную помощь. Одиноким матерям предоставляют льготы по оплате за жилье и коммунальные услуги.После совещания представители областного министерства социально-демографической и семейной политики и администрации Сызрани навестили многодетную семью Землянских. У супругов Людмилы и Ивана семь детей. В прошлом году Землянские отметили 20-летие совместной жизни. Для своих детей они являются образцом супружеской любви и верности. Детей они воспитывают в духе традиционных семейных укладов и ценностей. Старший сын Николай мечтает служить в Президентском полку. Этой осенью он участвует в призывной кампании.Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала: «В Самарской области наблюдается позитивная тенденция на увеличение количества многодетных семей. Всего в регионе 23 930 таких семей, из них 148 – в которых 7 и более кровных детей. Если говорить о Сызрани, то здесь 1328 многодетных семей. Семья Землянских, у которых мы были сегодня в гостях, образцовая. Она занесена в Книгу Почета «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань» за вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций. За достойное воспитание детей Людмила Викторовна награждена Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, а Иван Николаевич — знаком общественного признания «Во славу отцовства». Кроме того, мы ходатайствовали на награждение их высшей государственной наградой — орденом «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи», передает пресс-служба облправительства.