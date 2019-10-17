В Сызрани подвели первые итоги реализации нацпроекта «Демография»
17 октября 2019 17:49
95
В совещании приняли участие представители министерства социально- демографической и семейной политики Самарской области, главы муниципалитетов, а также представители социально-значимых учреждений, работающих на территории Сызранского района.
В настоящее время в России ведется реализация национальных проектов, которые в ближайшие годы окажут положительное влияние на все сферы социально-экономического развития страны.
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России Владимир Путин подчеркнул: «Наши проекты развития — не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на земле», реализуется основной массив конкретных задач».
Реализация нацпроекта «Демография» особенно актуальна для страны, учитывая современную демографическую ситуацию: после ежегодного увеличения рождаемости в течение 12 лет с 2016 года специалисты вновь отмечают снижение этого показателя. Приоритетные цели нацпроекта: увеличение количества рожденных детей и многодетных семей, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, активное привлечение граждан к здоровому образу жизни и к занятиям спортом.
Мероприятия региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» направлены на развитие механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, а также создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи.
В настоящее время в Самарской области выплачивается 29 видов пособий семьям с детьми. На это в 2019 году региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено 4 млрд. руб.
В целях улучшения демографической ситуации в области и оказания материальной поддержки семьям реализуется предоставление следующих мер:
— Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 10 181 руб. Данную выплату получают семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2018 года, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (16 666,5 руб.). С 1 января 2020 года данная выплата будет предоставляться до достижения ребенком возраста 3-х лет. При этом доход семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Самарской области, за второй квартал года предшествующего году обращения. В 2020 году эта величина составит 23 938 рублей, а размер указанной выплаты — 10 714 руб.
— Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 10 565 руб. Она тоже предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже сложившейся величины среднедушевого дохода в Самарской области (28 273 руб.).
— Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение (1000 руб. – на 1-го ребенка, 1500 руб. на 2го ребенка, 2000 руб. на 3го и последующих детей) и предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Самарской области (10 814 руб.).
— Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье – 3000 руб. Пособие выплачивается семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Самарской области (10 814 руб.).
— Единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей. Ее размер — 100 000 руб.
— Ежемесячное пособие на питание школьников из малоимущих многодетных семей в размере 700 руб. (мера поддержки в таком размере действует с сентября 2019 года).
Галина Андриянова, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области отметила: «По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» были предусмотрены декомпозиционные показатели по муниципальным образованиям Самарской области, направленные на популяризацию семейных ценностей и внедрение финансовых механизмов увеличения рождаемости. То есть внедрение дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность, исходя из возможности муниципалитета».
Активно внедряются дополнительные финансовые меры социальной поддержки, направленные на стимулирование рождаемости. Исходя из возможности муниципалитета, детям в школах предоставляют бесплатное и льготное питание. Жителям Самары и Тольятти, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывают материальную помощь. Одиноким матерям предоставляют льготы по оплате за жилье и коммунальные услуги.
После совещания представители областного министерства социально-демографической и семейной политики и администрации Сызрани навестили многодетную семью Землянских. У супругов Людмилы и Ивана семь детей. В прошлом году Землянские отметили 20-летие совместной жизни. Для своих детей они являются образцом супружеской любви и верности. Детей они воспитывают в духе традиционных семейных укладов и ценностей. Старший сын Николай мечтает служить в Президентском полку. Этой осенью он участвует в призывной кампании.
Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала: «В Самарской области наблюдается позитивная тенденция на увеличение количества многодетных семей. Всего в регионе 23 930 таких семей, из них 148 – в которых 7 и более кровных детей. Если говорить о Сызрани, то здесь 1328 многодетных семей. Семья Землянских, у которых мы были сегодня в гостях, образцовая. Она занесена в Книгу Почета «Летопись семейного благополучия городского округа Сызрань» за вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций. За достойное воспитание детей Людмила Викторовна награждена Знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, а Иван Николаевич — знаком общественного признания «Во славу отцовства». Кроме того, мы ходатайствовали на награждение их высшей государственной наградой — орденом «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 октября 2019 18:07
В настоящее время по линии службы занятости обучаются 228 работников. Социум
81
17 октября 2019 17:49
Приоритетные цели нацпроекта: увеличение количества рожденных детей и многодетных семей, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение... Социум
88
17 октября 2019 17:32
«Самарский метрополитен» заказал автоматы по продаже и пополнению проездных билетов. Социум
91
Здравоохранение
17 октября 2019 18:34
Как отметил Михаил Ратманов, за последний год в отрасли произошли серьезные изменения, результаты которых можно оценить уже сегодня. Здравоохранение
75
16 октября 2019 13:48
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога. Здравоохранение
337
15 октября 2019 23:14
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14582
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14503
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14522
Туризм
17 октября 2019 11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров. Туризм
172
14 октября 2019 10:34
Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA. Туризм
65
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
73
Образование
17 октября 2019 12:57
Самарский технический университет завершил торги на капитальный ремонт здания. Образование
179
10 октября 2019 10:35
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
272
9 октября 2019 15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
412
Культура
16 октября 2019 20:33
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев. Культура
322
16 октября 2019 18:34
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства... Культура
345
16 октября 2019 16:59
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных... Культура
320
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15257
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
182
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
248
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
239
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
293
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
379
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
744
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
563
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
510
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
795
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1009
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1635
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1136
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1391
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1584
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1031
Мероприятия