В Сызрани открылась модельная библиотека

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Стильный дизайн отремонтированного и обновленного здания жители Юго-Западного микрорайона города видят издалека. Привлекает внимание и новый лозунг библиотеки: «Читать модно».Модернизация обновленного пространства для интеллектуального отдыха состоялась в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. На преобразования из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей, также 5 млн рублей было привлечено из муниципального бюджета.«Я очень рада, что у нас есть национальный проект "Культура", который открывает замечательные возможности для создания библиотек нового поколения,оборудованных по последнему слову техники. Я рада, что все наши идеи и планы нашли понимание и поддержку у администрации города Сызрани. Мы обновили компьютерный парк и электронные ресурсы, создали доступную среду для людей с ограниченными возможностями, значительно обновили библиотечный фонд, приобрели новую мебель», — рассказала заведующая библиотекой-филиалом № 18 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань» Вера Плохова.В результате получился прекрасный социокультурный центр, в котором, вместо пяти прежних традиционных залов, появилось 11 зон различной функциональной направленности — для клубной работы, массовых культурно-просветительских мероприятий, семейного чтения, индивидуальных и групповых занятий. В библиотеке работает конференц-зал, арт-холл для художественных выставок, серьезное место отведено для изучения истории илитературы города Сызрани, даже появились узнаваемые портреты местных писателей, выполненные в шаржевой манере.На церемонии открытия выступил глава городского округа Сызрань Николай Лядин:«Сегодня у нас очень важное событие. Мы открываем современную модельную библиотеку нового поколения, которая отвечает самым высоким современным требованиям. Об этом мечтали многие жители Сызрани. Дети, молодежь хотели проводить свободное время в светлом, уютном пространстве, где можно получить много полезной и интересной информации, почитать, и обсудить книги, пообщаться и подискутировать. В этих 11- ти залах каждый может найти для себя занятие по душе. Мы успешно участвовали в реализации национального проекта «Культура» под руководством губернатора ДмитрияАзарова».Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова прислала участникам мероприятия поздравительный адрес, в котором выразила благодарность министерству культуры Самарской области, администрации городского округа Сызрань и проектному офису библиотечной системы Самарской области за открытие муниципальной модельной библиотеки, отвечающей новым стандартам. Адрес озвучила и вручила главе Сызрани Николаю Лядину почетный гость мероприятия врио директора Самарской областной универсальной научной библиотеки Наталья Малкова. «Сейчас мы наблюдаем высокий уровень качества новой муниципальной модельной библиотеки, которая открывается у нас в регионе. Есть замечательная идея у коллектива, которую поддержали жители района: библиотека как центр городских пересечений. Ведь Сызрань – это прекрасная историческая территория с замечательным историко-культурным наследием. И уже сегодня мы видим, как дети изучают здесь историю родного края, знакомятся с его богатым литературным наследием, здесь присутствуют представители многих творческих объединений, национальных культурных центров и представители нескольких поколений. Мы видим не только замечательный интерьер, но и прекрасное содержание обновленной библиотеки».«Я жил в этом районе, здесь учился в школе и с первого класса ходил в эту библиотеку. И вот сегодня я испытал настоящий культурный шок, видя, как онапреобразилась. То, какие возможности открывает эта библиотека перед современными детьми, превосходит все мыслимые и немыслимые ожидания», – отметил депутат Думы Сызрани Дмитрий Исаев.Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. В 2019 году Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок, девять из которых было одобрено. Всего библиотеки Самарской губернии получили 55 миллионов рублей, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства