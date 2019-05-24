В Сызрани благодаря помощи службы занятости девушка открыла собственную психологическую студию
24 мая 2019 15:58
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Жители губернии становятся предпринимателями в таких сферах, как услуги (профессиональное образование, парикмахерские,
бухгалтерские, юридические, транспортные услуги, фитнес-центры, ремонтные и строительные работы, туристические агентства) (69,2%), торговля (торговля цветами, обувью, пищевыми продуктами, косметическими товарами, мебелью) (16,7%); производство (производство
хлебобулочных изделий, офисной мебели, одежды, изделий из дерева) (9,7%); сельское хозяйство (производство яиц и мяса перепелов, переработка молока, сыроварение, выращивание грибов, разведение сельскохозяйственной птицы) (4,1%).
С начала 2019 года 561 человек получил государственную услугу, из них 115 человек открыли собственное дело. Сумма финансовой поддержки составила 6 млн. рублей.
В марте 2019 года Анастасия Агулова, жительница Сызрани, получила единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. На предоставленные средства девушка, психолог по образованию, открыла психологическую студию.
Агулова Анастасия владеет уникальными терапевтическими техниками (канистерапия, нейрографика, телесно-ориентировочная терапия), стажировалась по немецкой программе «Стрессменеджмент». На занятиях с детьми, имеющими заболевания как аутизм, гиперактивность, детский церебральный паралич, задержка речи, Анастасии помогает специально обученная собака – японская лайка по кличке Топаз.
«Поддержка самозанятости безработных граждан решает не только проблемы с их трудоустройством, но и способствует социально-экономическому развитию муниципальных образований. Поэтому данную работу мы будем активно продолжать», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.
Необходимо отметить, что 74% созданных предприятий малого бизнеса продолжают работать, что свидетельствует об актуальности и востребованности данного направления, передает пресс-служба Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Фото: пресс-служба Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области
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