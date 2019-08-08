В Струковском саду состоится фестиваль творчества «ArtГОРОД во власти Мельпомены»
8 августа 2019 19:44
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В программе фестиваля:
- творческие мастер-классы, психологические игры,
- арт-ярмарка,
- выставка работ участников "ArtКВЕСТА",
- "Городские истории»,
- конкурс инсталляций,
- «Театральный буфет",
- «Литературный бульвар»,
- конкурс молодых поэтов,
- совместный пленэр всех желающих с художниками из Самары,Франции, Армении, Белоруссии.
В 19:00 - демонстрация спектакля «Играем Бидструпа» в исполнении актеров театра «Самарская площадь».
Вход на фестиваль свободный!
Полная программа фестиваля доступна здесь, передает пресс-служба СООСЖР.
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