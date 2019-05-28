В Струковском парке пройдет областной праздник «Город детства», посвященный Международному дню защиты детей

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В парке одновременно будут работать нескольких тематических площадок:- площадь искусств (у входа в парк со стороны ул. Вилоновской – М. Горького), на которой будут проходить выступления творческих коллективов «Задумка», «Акварели», «Таусень, «Афонька» и других, показ спектакля театра «Пластилиновый дождь»;- сквер игр, в котором профессиональные аниматоры проведут тематические интерактивные игровые программы;- город профессий, где участникам праздника предложат познакомиться с изучить профессии и выбрать для себя самую интересную специальность;- художественная улица - выставка детских рисунков, аквагрим, конкурс рисунков на асфальте;- спортивная площадка, на которой состоится спортивная эстафета и сдача комплекса ГТО.Пройти «фестивальный маршрут» проще всего будет по указателям от входа со стороны улицы Куйбышева (напротив музея ПриВО) или от входа со стороны пересечения улиц Вилоновской и М. Горького.Среди участников праздника – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающиеся в специализированных учреждениях, дети-инвалиды, дети из многодетных, замещающих, неполных семей, а также дети, достигшие успехов в учебе, спорте и иных видах деятельности по итогам учебного года.К участию в празднике приглашаются все маленькие жители Самарской области, передает пресс-служба облправительства.