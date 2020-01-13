В "Столото" ответили на обвинения в нечестном розыгрыше

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Ранее Московский адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в Управление ФНС с требованием проверить лотерейщиков. Он просит проверить появившуюся в интернете информацию о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница была знакома с организаторами лотереи."Столото" официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража "Русского лото" был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Кроме того, "Столото" опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи "Русское лото", а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража "Русского лото" Надежды Бартош до розыгрыша."Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации", - заявили в пресс-службе.Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 миллиард рублей состоялся 1 января 2020 года, победительницей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. В распространителе государственных лотерей "Столото" в пятницу рассказали РИА Новости, что победительница, получит свой выигрыш в течение полугода после экспертизы, которая длится до 40 дней.