В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера

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Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 миллиард рублей состоялся в ночь на 1 января 2020 года. До сегодняшнего дня сохранялась интрига, потому что обладатель счастливого билета не выходил на связь."Самый богатый победитель государственных лотерей объявился сразу после новогодних каникул, 9 января. Миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" вместе с супругом и дочерью", - сообщили в пресс-службе.Семья знакома с государственными лотереями уже много лет. Надежда покупает билеты несколько раз в год, в основном по праздникам, при этом участие в новогодних тиражах "Русского лото" никогда не пропускает. На новогодний тираж у победительницы было около 10 билетов."Но тот самый счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, ей подарила дочь на день рождения", - добавили в "Столото"."У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет "Русского лото", так как все остальное у меня есть. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины, и с конца", - приводят слова победительницы в "Столото".Сумму выигрыша узнали только 3 января, когда дочь проверила результаты тиража на сайте "Столото"."Первый билет, который я проверила, был с миллиардным выигрышем. Когда я увидела сумму выигрыша, подумала, что какая-то ошибка. Перепроверяла трижды, но цифры на экране не менялись. Я была в другом городе, поэтому сразу отправила фото билета маме и брату, чтобы они тоже проверили", - отметила дочь победительницы.Супруги говорят, что пока их жизнь никак не изменится. Они продолжат развивать семейный бизнес. Победительница обязательно купит себе с выигрыша украшение, которое будет напоминать о миллиарде и станет достойным подарком на день рождения, сообщили в "Столото".Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости