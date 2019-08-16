В Спецкомбинате ритуальных услуг Самары изменился номер круглосуточного телефона
16 августа 2019 15:21
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Позвонив по круглосуточному телефону 8 (846) 321-11-77 можно получить бесплатные информационные услуги по похоронному обслуживанию или сделать вызов ритуального агента на дом.
Напомним, что муниципальное предприятие является единственной специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории городского округа Самара, которая оказывает, в том числе услуги по погребению согласно гарантированному перечню услуг на безвозмездной основе, передает пресс-служба горадминистрации.
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