В Спецкомбинате ритуальных услуг Самары изменился номер круглосуточного телефона

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Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара информирует о том, что в муниципальном предприятии городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» (ул. Дзержинского, 27) изменился номер телефона, по которому жители Самары могут обращаться в случае утраты близких людей.Позвонив по круглосуточному телефонуможно получить бесплатные информационные услуги по похоронному обслуживанию или сделать вызов ритуального агента на дом.Напомним, что муниципальное предприятие является единственной специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории городского округа Самара, которая оказывает, в том числе услуги по погребению согласно гарантированному перечню услуг на безвозмездной основе, передает пресс-служба горадминистрации.