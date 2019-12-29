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Новости /  Общество /  Социум  

В Современнике сегодня прощаются с Галиной Волчек

29 декабря 2019 11:10
177
В Современнике сегодня прощаются с Галиной Волчек
Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Гражданская панихида начнется в 11.00 по москве, а в два часа пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка СССР скончалась в четверг. На ее счету множество ролей в фильмах, среди которых "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум" и другие.

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост художественного руководителя театра.
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Комментарии


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