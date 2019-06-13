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В Сочи на фото с места ДТП узнали "воскресшего" кущевского бандита Цапка. Оказалось, это и правда преступник

13 июня 2019 14:25
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Жители Сочи разглядели на фотографиях с места крупного ДТП, произошедшего в начале июня, человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, который скончался в СИЗО в ночь на 7 июля 2014 года.
Жители Сочи разглядели на фотографиях с места крупного ДТП, произошедшего в начале июня, человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, который скончался в СИЗО в ночь на 7 июля 2014 года, передает newsru.com. Сходство одного из очевидцев аварии с осужденным на пожизненный срок бандитом так впечатлила жителей, что они обратились к сочинскому прокурору Игорю Грязнову, пишет "КП - Кубань".

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия, именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр", - цитирует текст обращения газета.

ДТП случилось около 1:30 на улице Ленина в Сочи 4 июня. По предварительным данным, 39-летний водитель BMW не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. От полученных травм он скончался на месте, трое его пассажиров с различными травмами были госпитализированы.

В прокуратурах Сочи и Краснодарского края РИА "Новости" заявили, что никаких просьб проверить личность человека с фотографии не получали. Однако краевое надзорное ведомство все же выяснило, кто он, и оказалось, что мужчина действительно связан с криминалом.

"Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара", - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Еще до появления этой информации адвокат "банды Цапков" Умалат Сайгитов в разговоре с телеканалом "360" допустил возможное "воскрешение" главаря ОПГ. "Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает", - сказал адвокат. Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев также признал схожесть Цапка и мужчины на фото с места ДТП.

Председатель Общественно-наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак в свою очередь назвал версии о фальсификации смерти Цапка и его выходе на свободу "чепухой". "Это все неправда... Материалы же есть, это все чепуха... Вы что... мы не можем себе позволить такие вещи. Действительно, он там скончался. Это все зафиксировано, запротоколировано", - цитирует его РИА "Новости".

СМИ нашли другие фотографии мужчины из Сочи, на них он уже меньше похож на Цапка.

В 2010 году "Новая газета" писала, что Цапок предположительно присутствовал на инаугурации тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева в мае 2008 года. Похожий на него мужчина стоял на церемонии в первых рядах возле губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Сам Ткачев утверждал, что Цапка не было на инаугурации Медведева.

Тело Сергея Цапка было найдено рано утром 7 июля 2014 года в одиночной камере СИЗО N1 Краснодара. Незадолго до этого лидер кущевской ОПГ был доставлен в больницу с подозрением на инсульт, а затем переведен в медчасть СИЗО. В ночь на 7 июля врач обнаружил Цапка мертвым на кровати "в естественной позе". Насильственных повреждений на его теле не нашли.

В СК причиной смерти Цапка называли проблемы с сердцем. Для адвокатов же смерть их подзащитного стала неожиданностью. Они утверждали, что Цапок не жаловался на здоровье и выглядел хорошо. Между тем во время заключения главарь банды неоднократно пытался покончить с собой. Три его бывших подельника свели счеты с жизнью, а один из основных киллеров ОПГ - Игорь Черных - повесился за несколько дней до смерти Цапка.

Массовое убийство в станице Кущевской стало одним из самых громких дел в современной истории России. В ноябре 2010 года 12 человек, включая нескольких детей, были убиты в доме местного фермера Сервера Аметова. Расследование преступления вывело следователей на банду Цапка. Выяснилось, что бандиты долгое время терроризировали жителей станицы и имели покровителей среди местных правоохранителей.

8 ноября 2013 года коллегия присяжных заседателей в Краснодарском краевом суде признала Сергея Цапка виновным в том, что он руководил бандой в станице Кущевская. 19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил его и двух его сообщников - Владимира Алексеева и Игоря Черных - к пожизненному лишению свободы. Еще три участника банды получили длительные сроки.




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Комментарии



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