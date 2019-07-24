В Сети призвали дать звание Героя мальчику, спасавшему детей при пожаре в палаточном лагере

121

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались. Среди них был 11-летний комсомольчанин Алексей Мартыненко, который помогал выводить из огня других детей.Авторы петиции отмечают, что мальчик взял на себя огромную ответственность, и благодарят его родителей за воспитание сына."Мартыненко Алексей Иванович 12.09.2008 года рождения должен быть награжден званием Героя Российской Федерации, к огромному сожалению, посмертно", - говорится в тексте петиции.К настоящему времени обращение подписали свыше 5,4 тысячи человек.