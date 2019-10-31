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Новости /  Общество /  Социум  

В Сергиевском районе открывается первая в регионе библиотека будущего

31 октября 2019 17:36
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Во время торжественного открытия модельной библиотеки предусмотрена разнообразная программа, где гостей ждет множество выставок, мастер-классов, виртуальных игр.
1 ноября в 12.00 в Межпоселенческой центральной библиотеке Сергиевского района Самарской области (ул. Советская д. 62) состоится торжественное
открытие модельной библиотеки «Центр семейного чтения».

Модернизация библиотек осуществляется в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту.

Первая в нашей губернии модельная библиотека открывается в м.р. Сергиевский на базе двух библиотек, расположенных в одном здании: Межпоселенческой центральной библиотеки и Сергиевской центральной детской библиотеки.

В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». Преобразившийся «Центр семейного чтения» станет абсолютно новым
социокультурным пространством. Культурный центр оснащен новейшей компьютерной техникой, высокоскоростным интернетом, просторными современными
и уютными локациями. Новое пространство для интеллектуального отдыха призвано формировать совершенно иное отношение к библиотеке - не только как к месту, где выдают книги, но и как к комфортному центру, где проходят интересные мероприятия, кинопоказы, обсуждения, лекции, мастер-классы, спектакли и конференции.

1 ноября во время торжественного открытия модельной библиотеки «Центр семейного чтения» предусмотрена разнообразная программа, где гостей ждет
экскурсия «Библиотека нового поколения», презентация цифровой площадки «Виртуальный мир библиотеки» и множество выставок, мастер-классов, виртуальных игр, викторин и интеллектуальных батлов, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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