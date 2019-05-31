В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

116

"Средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день.Решить эту проблему можно только в рамках решения общих демографических проблем в России, считает аудитор. Поэтому федеральная программа поддержки старшего поколения входит в число пяти основных программ нацпроекта "Демография".Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР. При этом средняя заработная плата в отдельных регионах, составляет всего 20-25 тысяч рублей. Кроме того, численность граждан в трудоспособном возрасте уменьшается, а численность нетрудоспособного населения по-прежнему растет."Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают", - признала Орлова."Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран. И мы прекрасно понимаем, что не сможем быстро эту проблему разрешить – для этого нужны все перечисленные в нацпроекте комплексные меры и нужно время", - сказала аудитор.