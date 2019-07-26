В «Счастливый вторник» вход в мультимедийный парк «Россия – Моя история» свободный

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- «счастливая программа» для детей и взрослых.11:00 – экспресс-экскурсия «Первый русский король». О том, как и почему правитель нашей страны получил титул короля.12:00 – главное спортивное событие сезона в Историческом парке - показательные выступления и мастер-класс от Самарской областной федерации капоэйра «ABADA-CAPOEIRA SAMARA» и шоу барабанов.Для настроения - открытие выставки детских рисунков «Наше лето»! Делимся впечатлениями!13:00 – мастер-классы: «Создай герб своей семьи», «Древнерусские Раскраски», «Оригами» и урок по правополушарному рисованию с художником Татьяной Ильиной.14:00 - мультпоказ из архива Всероссийского фестиваля «Соль земли».16:00 – экспресс-экскурсия «Поехали!». Вы узнаете об истории космонавтики, увидите планету Земля с борта МКС и познакомитесь с бытом на орбите, благодаря мультимедийной выставке «Взгляд из космоса» нашего земляка, Героя России Олега Кононенко.Исторический парк «Россия – Моя история» работает с 11:00 до 19:00 по адресу Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж.Телефон 250-01-52/250-01-32, передает пресс-служба парка.