В Саратовской области прошло широкое обсуждение строительства нового завода по утилизации химических отходов

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в Саратовской области журналисты и представители общественных организаций побывали на бывшем объекте по утилизации химического оружия «Горный» (посёлок Михайловский Краснопартизанского района). Участникам экскурсии показали работу лаборатории, центральной пультовой, провели по территории завода и рассказали о многоуровневой системе производственного, экологического и санитарно-гигиенического контроля и мониторинга, которая была создана на всех объектах по уничтожению химоружия.За все время работы не было выявлено ни одного аварийного случая. Более того, не было ни одного случая превышения вредных веществ в воздухе на объектах или рядом с ними. В 2017 году Российская Федерация досрочно выполнила все обязательства по уничтожению химического оружия, и на объектах, где велась ликвидация, начались работы по выводу их из эксплуатации.После осмотра состоялось обсуждение планов по перепрофилированию объекта с жителями поселка Михайловский.Сейчас заводы, уничтожавшие химическое оружие, переводят на мирную службу: здесь будут перерабатывать отходы I и II класса, к которым в частности относятся автомобильные и промышленные аккумуляторы, люминесцентные лампы, батарейки, отходы химических и нефтехимических производств, отработанные растворы кислот, щелочей.Введение в эксплуатацию завода в поселке Михайловском позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в Саратовской области. Участники обсуждения отметили, что такая система переработки отходов успешно функционирует во многих европейских странах.Генеральный директор экологической организации «Беллона» Александр Никитин отметил, что прозрачная система обращения с отходами I и II классов в России просто необходима. На сегодняшний день из ежегодного объема такого рода отходов в нашей стране обезвреживается не больше 1,5%.«Наша задача — вовремя информировать, вовремя обсуждать, чтобы реализация важного экологического проекта сопровождалась разумной и компетентной оценкой со стороны общества», — подчеркнул Александр Никитин, передает пресс-служба облправительства.