В Саратове простились с убитой девочкой
13 октября 2019 15:03
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Прощание прошло в храме Апостолов Петра и Павла в микрорайоне "3-я Дачная". После отпевания девочки в храм по десять человек по очереди пускали всех желающих проститься с ней.
Церемония длилась около двух часов. Жители Саратова несли цветы, венки и мягкие игрушки, которые после церемонии сложили в грузовой автомобиль и отправили в кортеже с гробом на кладбище.
Школьницу похоронят в воскресенье на кладбище в окрестностях Саратова.
Девочка в Саратове утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Помимо полиции и спасателей, поисками занимались более трех тысяч волонтеров отряда "Лиза Алерт". Расходы по организации похорон взяли на себя городские власти.
По данным СК, подозреваемый в убийстве ребенка, 35-летний местный житель, задержан и уже признал вину. У мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
Из показаний задержанного следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, якобы опасаясь, что она расскажет о встрече с ним взрослым.
Фото: 4vsar.ru
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