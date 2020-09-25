В Самару приехал масонский "меч тамплиеров"

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Теперь он войдёт в коллекцию холодного оружия в городском музее.



Сегодня, 25 сентября, в областную столицу прибыл масонский "меч тамплиеров".



Известно, что оружие ритуальное и сделано в 1923 году в США.



Ранее управление федеральной службы судебных приставов по Северной Осетии передало конфискованный у гражданки РФ меч управлению Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.



Затем оружие хранилось в Минкультуры России. Сейчас же масонский ритуальный меч определен в военный музей в Самаре. Он войдёт в коллекцию холодного оружия, сообщает портал СОВА.



Фото: Светлана Стребкова