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В Самару приехал масонский "меч тамплиеров"

25 сентября 2020 13:25
142
В Самару приехал масонский "меч тамплиеров"

Теперь он войдёт в коллекцию холодного оружия в городском музее. 
 
Сегодня, 25 сентября, в областную столицу прибыл масонский "меч тамплиеров". 
 
Известно, что оружие ритуальное и сделано в 1923 году в США. 
 
Ранее управление федеральной службы судебных приставов по Северной Осетии передало конфискованный у гражданки РФ меч управлению Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. 
 
Затем оружие хранилось в Минкультуры России. Сейчас же масонский ритуальный меч определен в военный музей в Самаре. Он войдёт в коллекцию холодного оружия, сообщает портал СОВА. 
 

Фото: Светлана Стребкова 

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Комментарии

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13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Новости Тольятти
25 сентября 2020  14:26
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект «Умный город» Тульской области.
Разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» помогла Новомосковску выйти в лидеры в сфере безопасности
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ЗАО «ИНТЕГРА-С» успешно реализовал свою интеграционную систему «Интегра 4D-Планета Земля» в проект... Новости Тольятти
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25 сентября 2020  14:21
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta. 
LADA Vesta: 5 лет флагману 
25 сентября исполняется 5 лет с начала производства автомобилей LADA Vesta.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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