В Самарскую область с рабочим визитом прибывает комиссия Центрального аппарата МЧС России

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Комиссией Центрального аппарата во главе с председателем Луизой Фагиловной Еникеевой будет проверена эффективность функционирования Главного управления, готовности сил и средств к реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.Представители Министерства проведут командно-штабную тренировку, пожарно-тактические учения, смотр техники и вооружения подразделений Главного управления, проверят профессиональные знания и физическую подготовку сотрудников МЧС России.Во ходе проверки председателем комиссии – Луизой Фагиловной Еникеевой, будет осуществляться прием граждан и сотрудников МЧС России как по служебным вопросам, так и по вопросам личного характера.В данный период будет организована работа телефона доверия по обращению граждан и сотрудников по личным по вопросам -, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС