В Самарскую область доставлено 55 пианино для детских школ искусств в рамках национального проекта «Культура»

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26 сентября 2019 года в школы искусств региона поступили пианино модели «Н.Рубинштейн НР-122». Последнюю партию – 10 инструментов – привезли в рамках реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом России. Поставка пианино ведется в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России, а также фирмы «Аккорд» (г.Калуга). Реализация нацпроекта в регионе проходит под личным контролем губернатора Самарской областиВ детские школы искусств губернии в этом году было доставлено 55 пианино. Помимо оснащения учебных заведений музыкальными инструментами, решается задача поддержки отечественного производителя.«Российская промышленность сегодня позволяет выпускать музыкальные инструменты такого высокого уровня. Это говорит о том, что мы не на словах, а на деле добились того самого импортозамещения. Мне, как представителю общероссийского народного фронта, это говорит о том, что наше руководство в рамках реализации национального проекта «Культура» четко понимает, насколько вкладывая сегодня, в том числе, в развитие музыкального образования подрастающего поколения, мы вносим серьезный вклад в завтрашний день всей Самарской области», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской областиСпециалисты высоко оценили качество отечественных инструментов. В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» регион закупит инструменты для 12 музыкальных школ и училищ более чем на 50 млн. рублей.«Самарская область активно включилась в национальный проект. Мы очень рады, что 55 учреждений, а это лучшие базовые учреждения нашего региона, получили новые пианино с великолепным звуком. На этом оснащение музыкальными инструментами наших учреждений не заканчивается и будет продолжено в последующие годы. Мы этого очень ждем. История музыкального образования губернии длится свыше ста лет, накоплен огромный опыт. И нам хочется, чтобы дети получали образование в хороших условиях на качественных инструментах. Нацпроект этому всецело способствует», — прокомментировала главный консультант министерства культуры Самарской областиКроме того, в рамках национального проекта «Культура» до конца этого года на территории региона появится 5 автоклубов, 9 модельных библиотек, 6 виртуальных концертных залов, 4 кинозала, откроются после капитального ремонта и реставрации Тольяттинский краеведческий музей, Тольяттинская филармония, культурно-досуговый комплекс «Октябрьский» в г.о.Октябрьск, Дом культуры «Октябрь» в пос.Мехзавод г.о.Самара, здание для Самарского театра кукол, передает пресс-служба облправительства.