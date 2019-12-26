В Самарском зоопарке состоялась новогодняя акция «Погладь меня»

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В Самарском зоопарке провели новогоднюю акцию «Погладь меня», на которой сказочные герои — Аленушка, Баба Яга, Зимушка-Зима, рассказали о прирученных животных зоопарка.Зимушка — ведущий методист зоопарка Тоякина Людмила — познакомила гостей зоопарка с лисицей Ричардом, который родился в 2017 году: «Характер Ричарда соответствует его имени, он благородный, спокойный и общительный. Зимой Ричард особенно красив, в этот период у него очень густая и красивая шерсть».Баба-Яга пугала всех своим «ручным» крокодиловым кайманом, а Алёнушка рассказывала, о том, какие замечательные и милые кролики живут в зоопарке.В акции участвовал и символ 2020 года – белая крыса Джим, а так же королевский питон Мурзик, варан Варис, скунс Коко и другие.Посетители с удовольствием общались с животными и делали замечательные новогодние фотографии, передает пресс-служба минкульта СО.Фото Самарского зоопарка