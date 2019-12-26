В Самарском зоопарке состоялась новогодняя акция «Погладь меня»
26 декабря 2019 15:50
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Зимушка — ведущий методист зоопарка Тоякина Людмила — познакомила гостей зоопарка с лисицей Ричардом, который родился в 2017 году: «Характер Ричарда соответствует его имени, он благородный, спокойный и общительный. Зимой Ричард особенно красив, в этот период у него очень густая и красивая шерсть».
Баба-Яга пугала всех своим «ручным» крокодиловым кайманом, а Алёнушка рассказывала, о том, какие замечательные и милые кролики живут в зоопарке.
В акции участвовал и символ 2020 года – белая крыса Джим, а так же королевский питон Мурзик, варан Варис, скунс Коко и другие.
Посетители с удовольствием общались с животными и делали замечательные новогодние фотографии, передает пресс-служба минкульта СО.
Фото Самарского зоопарка
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