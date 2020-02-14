В Самарском зоопарке отметили «День всех влюблённых»

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Гостям зоопарка рассказали об особенностях поведения животных, в частности — об ухаживаниях в период образования семьи.Зав. отделом НПО Киреева Алёна отметила: «В мире животных, как и в мире людей, есть любовь и романтика. Партнёры дарят подарки, поют трогательные песни, танцуют и красуются перед дамами, показывая свою силу, ловкость и обаяние. Сегодня ребята узнали, что пауки бывают милыми, они дарят завёрнутые в паутинку угощения своим подругам. Рыбки привлекают партнёров творческими талантами – рисуют идеальные узоры на песке, а птицы-шалашники демонстрируют хозяйственность и тонкий вкус, строя гигантские шалаши и украшая их яркими деталями – цветами, ягодами и фантиками».Заведующий отделом «Млекопитающие» Березин Никита рассказал посетителям о биологических особенностях тигров, об их жизни в дикой природе. Ребята с удовольствием участвовали в викторинах и конкурсах о животных, собирали пазлы, определяли зверей и птиц по их пению, изготавливали чудесные открытки-валентинки. Все участники праздника получили памятные сувениры от зоопарка, передает пресс-служба минкульта СО.