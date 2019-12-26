В Самарском цирке дети увидели настоящую новогоднюю сказку

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На представление собрались ребята со всей Самарской области. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных ималообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.Для многих из них попасть на такое представление — это большое радостное событие, ведь не у всех есть возможность часто приезжать в Самару.Все билеты ребята получили бесплатно. Их ожидало невероятное представление - аттракцион «Новогодний Калейдоскоп фантазий» с индийскими слонами. Маленькие зрители окунулись в атмосферу венецианского маскарада, бразильского карнавала и парижского бульвара Монмартр. Их радовали дрессированные лошади и весёлые пони, арабские верблюды, неутомимые собачки, разноцветные попугаи Какаду и Ара и конечно, огромные индийские слоны!В представлении участвовали и артисты других жанров, без которых представление было бы столь красочным и сказочным: акробаты, воздушные гимнасты, иллюзионисты и веселые клоуны. Новогодний праздник в цирке погрузил всех зрителей в прекрасный мир циркового искусства и беззаботного детства. В конце представления Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на новогодней ёлке и пожелали ребятам счастливых зимних каникул. А после окончания праздника, все дети получили сладкие подарки.«Ежегодно, вот уже на протяжении 7 лет, Правительство Самарской области проводит областное новогоднее мероприятие, когда ребятишки со всей Самарской области, со всех муниципальных образований, приезжают к нам в Самару, чтобы посмотреть цирковое представление. Сегодня мы пригласили порядка 2 тысяч ребятишек. Я думаю, что наши маленькие зрители останутся довольны», - прокомментировала представитель министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Татьяна Писарева, передает пресс-служба облправительства.