В Самарском техникуме на лекции умер студент

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"Это случилось на первом уроке, - рассказали в техникуме. - Молодому человеку, кажется, стало плохо с сердцем. Но причину смерти уже будет устанавливать медэкспертиза".В техникуме говорят, что молодой человек был совершеннолетний. На место приезжали медики скорой помощи и полицейские. Они будут выяснять детали случившегося.