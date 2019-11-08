В Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное празднование Дня сотрудника органов внутренних дел
8 ноября 2019 20:08
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Глава региона поблагодарил правоохранителей за благородный и самоотверженный труд. «Чтобы не случилось, первостепенным для вас остается главенство закона и защита интересов человека. Да, не каждый день вы слышите слова благодарности. Но если у гражданина случилась беда, он в первую очередь обращается к сотруднику органов внутренних дел и всегда находит помощь и поддержку», — отметил губернатор.
Работа областной полиции идет в непрерывном взаимодействии с властями региона. «Вместе с вами мы оказываем реальную помощь жителям губернии. Сбережение народа — это главная задача, которую поставил Президент России Владимир Владимирович Путин. Сотрудники ГУ МВД активно включились в эту работу, — сказал Дмитрий Азаров.- Благодаря вашей экспертной оценке, мы принимаем решения, позволяющие избежать дорожно-транспортных происшествий. Здесь уже есть серьезный прогресс, но для того, чтобы достигнуть установленных показателей, нам предстоит серьезно потрудиться».
Начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников поблагодарил губернатора за внимание к работе правоохранительных органов.
«Мы стараемся сделать все, чтобы наша совместная работа была направлена во благо жителей Самарской области, — отметил руководитель главка. — Правительство региона прекрасно понимает цели и задачи силовых структур и оказывает серьезную поддержку в обновлении помещений, приобретении современной техники и поощрении личного состава».
Медалью «За отличие в охране общественного порядка» были отмечены сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков — заместитель начальника управления Вячеслав Копылов и заместитель начальника отдела управления Игорь Верховский. Звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области» присвоено начальнику Межмуниципального управления МВД «Сызранское» Андрею Гусарову.
Заслуженным артистом Самарской области признан дирижер оркестра культурного центра ГУ МВД Владимир Гузиев.
Ряд сотрудников получили почетные грамоты за прохождение службы на Северном Кавказе — начальник госпиталя Александр Борисенко, старший оперуполномоченный ОП №8 по Самаре Рамиль Гараев, оперативный дежурный ОМВД по Челно-Вершинскому району Алексей Панфилов.
Благодарностью Губернатора поощрены инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД по городу Тольятти Юрий Трофимов и старший участковый ОМВД по Приволжскому району Сергей Шишин.
Сами правоохранители рассказывать о своих заслугах не привыкли. На вопрос, «почему вы пошли служить в полицию?» Вячеслав Копылов отвечает словами дяди Степы: «Потому что службу эту очень важной нахожу!». Ежедневно он и его сотрудники выявляют и обезвреживают наркопреступников, ведут профилактическую работу среди детей и молодежи. «Главная наша цель — уберечь граждан от смертельной зависимости. Ради этого мы работаем в органах внутренних дел»,- говорит Копылов. Его коллега Игорь Верховский работает в полиции 17 лет. «Самое сложное — это обнаружить и задержать наркосбытчика. Работа трудная, сопряженная риском для жизни, — рассказывает Верховский.- Поэтому все наши сотрудники — люди грамотные, целеустремленные, способные на героизм».
Начальник госпиталя-врач медико-санитарной части Александр Борисенко — патриот своей страны и своей профессии. Еще учась в Самарском военно-медицинском институте, он понял, что хочет посвятить свою жизнь служению Родине, сохранению и укреплению здоровья солдат. Несколько лет он работал на космодроме Плесецк, где дослужился до замначальника гарнизонной поликлиники. Потом вернулся в Самарскую область и прошел путь от врача до начальника госпиталя. Свою награду он получили за службу в населенных пунктах Ведено и Ханкала Чеченской республики, где занимался эвакуацией раненых. «Даже в моменты, когда обстановка была спокойной и доброжелательной, мы понимали что нужно сохранять бдительность и нести службу с полной самоотдачей», — вспоминает Борисенко.
После награждения всех участников собрания ждал праздничный концерт, передает пресс-служба облправительства.
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