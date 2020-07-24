Я нашел ошибку
Главные новости: 
Каждая пятая оплата проезда банковской картой в мире проходит через эквайринг Сбербанка, что делает банк крупнейшим эквайером общественного транспорта в мире.
Миллиардная оплата проезда банковской картой в общественном транспорте зафиксирована в эквайринге Сбербанка
Завершается первая неделя работы Самарской площадки фестиваля «NAUKA 0+». Всё самое интересное только начинается! Предстоящая неделя сделает тему космоса еще более захватывающей.
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
Работы на большинстве объектов нацпроекта ведутся с опережением графика, поскольку Самарская область одним из первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов нацпроекта.
В рамках нацпроекта отремонтируют дорогу в направлении Приволжья
Стартовал конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики «Молодёжка63». Конкурс направлен на выявление перспективных работников сферы государственной молодежной политики.
В Самарской области определят лучшего работника в сфере молодежной политики
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
Проверяется подъемно-опускной механизм центральной люстры, которую опускают с высоты почти 20 метров. При необходимости в ней меняют лампочки (всего их 168) и моют ее.
В Самарском театре оперы и балета опустили главную люстру
В Автозаводском районе Тольятти открылся новый корпус детского сада «Ладушки», который станет центром раннего математического развития юных тольяттинцев. Для этого сад укомплектовали эксклюзивным оборудованием.
В Тольятти открылся детский сад на 350 мест
В Самаре скончался известный врач Олег Кочергаев
В Самаре скончался известный врач Олег Кочергаев
сегодня  Пятница, 24 июля, 17:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/07:
USD 70.96
0.17
EUR 82.19
0.6
Новости /  Общество /  Социум  

В Самарском театре оперы и балета опустили главную люстру

24 июля 2020 15:59
110
Проверяется подъемно-опускной механизм центральной люстры, которую опускают с высоты почти 20 метров. При необходимости в ней меняют лампочки (всего их 168) и моют ее.
Самарский академический театр оперы и балета готовится к открытию 90-го, юбилейного сезона, который стартует в сентябре 2020 года.

Сейчас в театре идут не только репетиции, но и ежегодная техническая проверка систем обслуживания сцены.

Проверяются комплекс сценического освещения, система звукоусиления и все механизмы сцены. Как пояснила заведующая постановочным цехом театра Наталья Макарова, сцена театра оперы и балета – сложное техническое устройство:

«У нас 56 штанкет, на которых закрепляются декорации и занавесы, 5 подъемно-опускных площадок с 5 люками-провалами. С учетом того, что некоторые декорации могут весить 600 килограммов, как, например, огромная маска в спектакле «Три маски короля», а на сцене во время спектакля может присутствовать около 200 человек, включая артистов и технический персонал, - вопросы безопасности для нас важны в первую очередь. Поэтому ежегодно все полностью проверяется, такая проверка занимает около месяца».

Кстати, сценическое оборудование нашего театра одно из самых современных в России, большинство процессов автоматизировано. Наталья Макарова рассказала, что на последних гастролях в МХАТ техническому персоналу пришлось вспоминать, как вручную поднимать штанкеты.

Диагностической работой в театре занимается специальная организация, которая и поставила техническое оборудование в самарский театр.

Сервисный инженер фирмы «Система» Антон Постников рассказал, что специалисты не только выявляют недочеты оборудования, но и сразу их устраняют, для этого привозят необходимый объем запасных частей.

Проверяется и подъемно-опускной механизм центральной люстры, которую опускают с высоты почти 20 метров. При необходимости в ней меняют лампочки (всего их 168) и моют ее.

А после завершения всех работ на сцене постелили специальное балетное покрытие. Завтра состоится первая сценическая репетиция октябрьской премьеры – триптиха балетов в хореографии Владимира Бурмейстера, которая состоится в рамках XX Фестиваля классического балета им. Аллы Шелест, передает пресс-служба САТОБ.


Фото:   пресс-служба САТОБ
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
24 июля 2020  16:33
Завершается первая неделя работы Самарской площадки фестиваля «NAUKA 0+». Всё самое интересное только начинается! Предстоящая неделя сделает тему космоса еще более захватывающей.
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
Завершается первая неделя работы Самарской площадки фестиваля «NAUKA 0+». Всё самое интересное только начинается! Предстоящая неделя сделает тему космоса еще... Социум
11
24 июля 2020  16:16
Стартовал конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики «Молодёжка63». Конкурс направлен на выявление перспективных работников сферы государственной молодежной политики.
В Самарской области определят лучшего работника в сфере молодежной политики
Стартовал конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики «Молодёжка63». Конкурс направлен на выявление перспективных работников... Социум
83
24 июля 2020  15:59
Проверяется подъемно-опускной механизм центральной люстры, которую опускают с высоты почти 20 метров. При необходимости в ней меняют лампочки (всего их 168) и моют ее.
В Самарском театре оперы и балета опустили главную люстру
Проверяется подъемно-опускной механизм центральной люстры, которую опускают с высоты почти 20 метров. При необходимости в ней меняют лампочки (всего их 168) и моют... Социум
101
Весь список

Здравоохранение
24 июля 2020  15:33
В Самаре скончался известный врач Олег Кочергаев
В Самаре скончался известный врач Олег Кочергаев
"Олег Викторович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", - отмечают его коллеги.  Здравоохранение
196
24 июля 2020  14:18
Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.... Здравоохранение
150
24 июля 2020  12:59
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области
 Из них 5 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
346
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2651
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3541
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2021
Весь список
Туризм
23 июля 2020  09:40
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией ООО «РЖД Тур»
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией ООО «РЖД Тур»
 Первые туры в Самару планируются к запуску в августе 2020 года.  Туризм
349
23 июля 2020  09:26
Правительство готово компенсировать часть расходов на туры по России
Правительство готово компенсировать часть расходов на туры по России
Туристический кэшбек будет зависеть от цены тура. Туризм
426
22 июля 2020  17:39
Объекты культурного наследия Самарской области во многом сегодня открываются не только для туристов, но и для местных жителей.
Самарская область: повышение интереса к внутреннему туризму становится приметой времени
Объекты культурного наследия Самарской области во многом сегодня открываются не только для туристов, но и для местных жителей.  Туризм
575
Весь список
Образование
24 июля 2020  12:24
В Самаре построят планетарий
В Самаре построят планетарий
  Планируется, что строительство планетария стартует в будущем году, в год 60-летия первого полета человека в космос. Образование
234
24 июля 2020  10:10
На сдачу ЕГЭ в резервные дни зарегистрировались более 53 тысяч человек
На сдачу ЕГЭ в резервные дни зарегистрировались более 53 тысяч человек
 Сегодня – резервный день проведения ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. Образование
229
23 июля 2020  12:26
Самарские студенты разрабатывают всероссийский веб-сервис выдачи разрешений на полеты беспилотников
Самарские студенты разрабатывают всероссийский веб-сервис выдачи разрешений на полеты беспилотников
На реализацию проекта, который будет реализован при поддержке “Аэронет” НТИ, выделен грант Фонда содействия инновациям. Образование
390
Весь список

Культура
22 июля 2020  17:13
Сегодня впервые собрался полным составом хор театра. Репетиция прошла в Колонном зале театра, с соблюдением социальной дистанции.
Самарский академический театр оперы и балета начал репетиции: в сентябре откроется 90-й, юбилейный сезон
Сегодня впервые собрался полным составом хор театра. Репетиция прошла в Колонном зале театра, с соблюдением социальной дистанции.   Культура
588
21 июля 2020  23:02
Также он снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
На 35-м году жизни умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин
Также он снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".   Культура
667
21 июля 2020  16:36
22 июля в 16.00.
Самарский областной художественный музей приглашает на открытие фотовыставки «Собранье памятных мгновений» Владимира Емеца
22 июля в 16.00.  Культура
1553
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3906
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1965
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1604
Весь список
Мода
19 июля 2020  10:42
Модные платья тренды 2020-2021
 Мода никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые тренды, возвращаются старые. Не нужно слепо следовать этим трендам, ведь не все они подходят каждой... Мода
405
4 июня 2020  15:45
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
Курьезная ситуация в одном из магазинов одежды в Сызрани
На днях жительница Сызрани стала свидетельницей курьезной ситуации в одном из магазинов одежды.  Мода
1416
8 мая 2020  18:59
Военная обувь – особенности
 Весьма разнообразна  военная обувь . Это и кирзовые сапоги, и полусапоги, ботинки и офицерские туфли, а также берцы. В современном мире практически все... Мода
911
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
9 марта 2020  20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
 С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Самарско-Тольяттинская агломерация
7643
9 августа 2019  22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
 Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на... Самарско-Тольяттинская агломерация
4757
28 мая 2019  15:03
Вкусный шашлык с оперативной доставкой - заказ онлайн
 Если хочется отведать неповторимый на вкус, ароматный и аппетитный шашлык, то самое время заглянуть на сайт ШАШЛЫК МАНГАЛЫЧ.  Самарско-Тольяттинская агломерация
2123
Весь список
Самара - Город - курорт
7 июля 2020  09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
 Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.  Самара - Город - курорт
1926
6 июля 2020  15:13
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
Необычную сторублевую купюру среди выручки за проданную малину обнаружила жительница Сызрани
 На лицевой стороне изображен мальчик с футбольным мячом и легенда советского футбола - Лев Яшин, замерший в прыжке перед воротами.  Самара - Город - курорт
791
30 июня 2020  11:30
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
166 молодых мам Самарской области получили новые знания
 И теперь они могут применить их на практике при новом трудоустройстве. Обучение неработающих мам ведется в регионе с 2020 года. К участию приглашаются женщины,... Самара - Город - курорт
1212
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020  11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Как ухаживать за ювелирными изделиями
 Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.   Красота и стиль
591
8 июля 2020  08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
 Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет... Красота и стиль
707
15 июня 2020  22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне... Красота и стиль
767
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее... Модные тендеции
1183
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных... Модные тендеции
682
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.  Модные тендеции
1043
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.  Мир домашних животных
3906
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
1965
25 февраля 2020  11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
 С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
1604
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020  14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
 В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся. Современная медицина
609
9 марта 2020  10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
 У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир... Современная медицина
1493
3 марта 2020  23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
 ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для  определения отцовства .  Современная медицина
1454
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020  16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
 Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.  Новости медицины
2651
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
3541
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
2021
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
16502
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
2448
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2530
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
2327
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3249
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020  11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
 А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите... Контркультура
4346
7 февраля 2020  16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
 Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.  Контркультура
1913
26 декабря 2019  09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
 Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то... Контркультура
1330
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020  08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
 Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории... Туризм в Самаре
1996
12 апреля 2020  19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
 Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких... Туризм в Самаре
2250
12 апреля 2020  10:12
Музейно-выставочный центр Самара космическая - в топ-3 лучших космических музеев России
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля. Туризм в Самаре
2272
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
15090
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
27798
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
32899
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
29179
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
26561
Весь список
Мероприятия
Космос, роботы, ботанический сад: программа фестиваля «NAUKA 0+» на 27 июля – 2 августа
«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»
СОУНБ приглашает посетить уникальную выставку о Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные