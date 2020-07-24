В Самарском театре оперы и балета опустили главную люстру

110

Сейчас в театре идут не только репетиции, но и ежегодная техническая проверка систем обслуживания сцены.Проверяются комплекс сценического освещения, система звукоусиления и все механизмы сцены. Как пояснила заведующая постановочным цехом театра Наталья Макарова, сцена театра оперы и балета – сложное техническое устройство:«У нас 56 штанкет, на которых закрепляются декорации и занавесы, 5 подъемно-опускных площадок с 5 люками-провалами. С учетом того, что некоторые декорации могут весить 600 килограммов, как, например, огромная маска в спектакле «Три маски короля», а на сцене во время спектакля может присутствовать около 200 человек, включая артистов и технический персонал, - вопросы безопасности для нас важны в первую очередь. Поэтому ежегодно все полностью проверяется, такая проверка занимает около месяца».Кстати, сценическое оборудование нашего театра одно из самых современных в России, большинство процессов автоматизировано. Наталья Макарова рассказала, что на последних гастролях в МХАТ техническому персоналу пришлось вспоминать, как вручную поднимать штанкеты.Диагностической работой в театре занимается специальная организация, которая и поставила техническое оборудование в самарский театр.Сервисный инженер фирмы «Система» Антон Постников рассказал, что специалисты не только выявляют недочеты оборудования, но и сразу их устраняют, для этого привозят необходимый объем запасных частей.Проверяется и подъемно-опускной механизм центральной люстры, которую опускают с высоты почти 20 метров. При необходимости в ней меняют лампочки (всего их 168) и моют ее.А после завершения всех работ на сцене постелили специальное балетное покрытие. Завтра состоится первая сценическая репетиция октябрьской премьеры – триптиха балетов в хореографии Владимира Бурмейстера, которая состоится в рамках XX Фестиваля классического балета им. Аллы Шелест, передает пресс-служба САТОБ.Фото: пресс-служба САТОБ