В Самарском регионе работает «горячая линия» по вопросам миграции

145

В Самарском регионе работает «горячая линия», позвонив на которую граждане могут получить консультацию по вопросам в сфере миграции. Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области готовы ответить на различные вопросы, в том числе связанные с порядком оказания государственных услуг, легализации иностранных граждан, урегулирования их правового статуса на территории Российской Федерации и т.д.Телефон «горячей линии»: +7(846)226-51-51 работает по будням, с 09.00 до 18.00, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: ru.freepik.com