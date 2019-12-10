В Самарском областном художественном музее откроется выставка «Портрет семьи»

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Обширная галерея портретов и жанровых композиций расскажет о событиях частной жизни представителей разных слоев русского общества в XIX-XX веках: собранные вместе, они составляют объемный и красочный «семейный альбом», благодаря которому можно прикоснуться к истории страны через судьбы и личные взаимоотношения людей. Посетители выставки смогут познакомиться с произведениями выдающихся русских художников: Владимира Боровиковского, Ивана Хруцкого, Константина Маковского, Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Дмитрия Жилинского.Традиция семейного портрета в России берет свое начало во времена петровских реформ: новый, выстроенный по европейским образцам семейный уклад требовал публичности частных сторон быта, прежде бывших скрытыми от посторонних глаз. В жанровых полотнах XVIII-первой половины XIX века встречаются изображения и крестьянских семей, которые обращают на себя внимание этнографическими деталями: костюмами, обрядами, патриархальным строем быта.В советское время традиционный семейный портрет претерпел существенные изменения: прерывается традиция заказного семейного портрета, зато получает развитие картина на семейную тему, где важна не конкретная личность, а типаж, представляющий свой социальный, профессиональный, культурный слой.Во все времена семьи желали запечатлеть себя в благополучии, в счастье, в согласии, и портрет создавал требуемый образ. Из изобразительного искусства эта традиция перекочевала в семейное фото, столь популярное в наши дни, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети