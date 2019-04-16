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В Самарском музее Горького открывается выставка художника Леонида Андреева

16 апреля 2019 16:32
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Его называют первым русским экспрессионистом, ставя в один ряд с такими авторами, как Франц Кафка и Густав Майринк.
Леонид Андреев – один из самых ярких и неординарных русских писателей начала XX века. Его называют первым русским экспрессионистом, ставя в один ряд с такими авторами, как Франц Кафка и Густав Майринк. Написанные под влиянием работ Ницше и Шопенгауэра тексты Леонида Андреева очень мрачные и пессимистичные. На фоне этих «темных», мрачных текстов удивительным выглядит увлечение Андреева такой технологией фотографии как автохром. Мы привыкли видеть начало века только в черно-белом цвете, а съемка по методу «автохром» позволяла уже тогда создавать цветные изображения.

Основу выставки составляет коллекция автохромов Леонида Андреева из Орловского литературного музея. На них мы можем увидеть портреты родственников писателя, его автопортреты, дом, пейзажи, кадры из путешествий – картины мирной счастливой жизни. На выставке посетители смогут ощутить контраст между этими живыми, яркими и цветными автохромами, запечатлевшими тепло и уют жизни в доме на Черной речке, и мрачными, пугающими, поднимающими темы смерти, бесчеловечности и жестокости текстами произведений Андреева, а также познакомиться с процессом изготовления автохромов и образцами фототехники из коллекции Самарского музея фотографии «Фото-История».

Открытие выставки состоится 20 апреля 2019 года в 19:00.
На открытие вход свободный.
В остальные дни цена билета: 100 рублей.
Адрес: Горький Центр, г. Самара, ул. Куйбышева, 113.
Телефон: 8 (846) 333-89-01, передает пресс-служба музея. 



Фото:   соцсети
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