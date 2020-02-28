В Самарском художественном музее откроют выставку «Продолжение»

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Сам коллекционер так описывает предстоящее событие: «Почему я назвал эту выставку «Продолжение»? Это — очередное звено в цепи нескольких десятков проектов, осуществлённых за последние 15 лет. Я как бы продолжаю в своих выставках развивать тему «неофициального» искусства 50-х – 80-х годов, обращая внимание и на иные художественные «круги», сформировавшиеся в те годы, и на дальнейшее развитие нашего искусства. Помимо этого, выставка в Самаре продолжает ряд проектов, показанных в Кинешме, Вологде, Саранске, Липецке, Перми. «Все хотят жить вечно…» — такая фраза когда-то вырвалась у меня почти случайно в связи с моей хирургической деятельностью. Жизнь заканчивается, а коллекция имеет шанс просуществовать ещё какое-то время после ухода собирателя, может быть продолжена. Надежда на продолжение выставок и продолжение коллекции – тоже один из смыслов, которые я вижу в названии».Выставка сконструирована из нескольких условных «блоков». Автор выделил группу художников, которых с полным правом можно отнести к категории неофициального искусства, или «нонконформизма»; отдельно — группу авторов, работавших на грани разрешённого и подпольного искусства. Отдельный блок составили художники, незаслуженно забытые и невостребованные.«Особый акцент в данном проекте я сделал на художниках более современного контекста, которых иногда называют представителями актуального искусства, в чём-то продолжающих, с моей точки зрения, линию нонконформистов 60-х — 70-х годов, так же как нонконформисты в каком-то смысле продолжали линию русского авангарда и западного модернизма», — рассказывает коллекционер и куратор выставки.Михаил Алшибая будет лично присутствовать на открытии экспозиции, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО