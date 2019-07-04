В Самарском Историческом парке состоится Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности

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Ко Дню семьи, любви и верности в Историческом парке состоится праздничный фестиваль, который пройдет 9 июля, во вторник, а значит вход в экспозиции – свободный! Ведь все вторники до конца лета в Историческом парке объявлены счастливыми.11.00 – экскурсия «Жизнь женщины дореволюционной России».14:00 – открытие выставки «Назад в прошлое или 1900» тольяттинского фотохудожника Александра Прохоренко. Герои нашего времени предстанут в образах исторических персонажей рубежа XX-XXI веков. Зарисовки из жизни купеческого, дворянского сословия, крестьянских быт, отношения между людьми, в семье - во взглядах, жестах. Проект призван стать своеобразным мотиватором для изучения истории родного края и своей семьи.14:30 – концерт национальных коллективов Дома дружбы народов Самарской области15:00 – технические и творческие мастер-классы: робототехника, народные ремесла, занимательная минералогия, а также «Веселая затея с мыльнымипузырями».16:00 – женский взгляд - тематическая экскурсия об истории костюма «Мелькают ветреные моды».16:30 – «Мама выше солнца» - кинопоказ из архива Всероссийского фестиваля «Соль земли».17:00 – мужская история - экспресс-экскурсия «Едем, едем в соседнее село - учиться строить флот».Участие в праздничной программе бесплатное для всех, передает пресс-служба облправительства.