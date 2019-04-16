В Самарском литературно-мемориальном музее им. М. Горького открывается выставка художника Леонида Андреева
16 апреля 2019 16:32
227
Основу выставки составляет коллекция автохромов Леонида Андреева из Орловского литературного музея. На них мы можем увидеть портреты родственников писателя, его автопортреты, дом, пейзажи, кадры из путешествий – картины мирной счастливой жизни. На выставке посетители смогут ощутить контраст между этими живыми, яркими и цветными автохромами, запечатлевшими тепло и уют жизни в доме на Черной речке, и мрачными, пугающими, поднимающими темы смерти, бесчеловечности и жестокости текстами произведений Андреева, а также познакомиться с процессом изготовления автохромов и образцами фототехники из коллекции Самарского музея фотографии «Фото-История».
Открытие выставки состоится 20 апреля 2019 года в 19:00.
На открытие вход свободный.
В остальные дни цена билета: 100 рублей.
Адрес: Горький Центр, г. Самара, ул. Куйбышева, 113.
Телефон: 8 (846) 333-89-01, передает пресс-служба музея.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 апреля 2019 23:00
Ходят слухи, что купивший монету коллекционер уверен в том, что находка прибыла к нам с далекого будущего. Социум
92
16 апреля 2019 19:17
Обсудили текущие вопросы взаимодействия, а также подготовку к визиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, запланированному на осень этого года. Социум
132
16 апреля 2019 19:10
Бумажные и электронные полисы ОСАГО уравнялись. Для каждого договора ОСАГО будет присваиваться уникальный номер. Социум
141
Здравоохранение
16 апреля 2019 18:16
Состоится лекция на тему «Факторы риска развития и меры профилактики опухолей наружной локализации». Здравоохранение
161
16 апреля 2019 13:21
Состоится научно-образовательная конференция. Здравоохранение
160
15 апреля 2019 16:50
Исследования проводятся бесплатно и анонимно (без предъявления паспорта). Здравоохранение
243
Новости медицины
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
115
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
450
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
574
Туризм
12 апреля 2019 10:23
Юные туристы познакомятся с историей космонавтики и достопримечательностями столицы региона. Туризм
176
10 апреля 2019 12:22
Поездка в Крым — самый бюджетный вариант, выяснили эксперты. Туризм
218
7 апреля 2019 22:42
"Местный эксклюзив" — 95 выселенных деревень. Туризм
282
Образование
16 апреля 2019 12:05
Выявлено серьезное нарушение в досрочный период сдачи единых госэкзаменов. Образование
163
15 апреля 2019 16:55
В Самаре для ребят были организованы 16 экскурсионных маршрутов по 7 тематическим программам (на 16 экскурсионных автобусах). Образование
262
15 апреля 2019 16:20
Вместо ребёнка, который находился на семейном обучении, единый государственный экзамен по русскому языку, профильной математике и английскому языку сдавал... Образование
243
Культура
16 апреля 2019 23:16
Во вторник Серебренников пришел на 25-ю церемонию вручения премии "Золотая маска" в Большой театр. Культура
76
16 апреля 2019 13:35
Гостей ждут выставки национально-культурных организаций Самарской области, интерактивные площадки и многое другое. Культура
177
15 апреля 2019 18:18
История школы начинается с 1909 года, тогда сформировались первые в Самаре приготовительные классы фортепиано при отделении Русского императорского общества. Культура
220
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
514
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
704
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1143
Видео
15 апреля 2019 11:54
По предварительным данным, водитель "Гранты" не пропустил такси. Происшествия
438
12 апреля 2019 13:50
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос. Социум
223
12 апреля 2019 13:11
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко! Социум
213
11 апреля 2019 13:37
Известно о двух погибших. В мире
296
8 апреля 2019 14:01
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. ЖКХ
528
7 апреля 2019 12:49
Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля. Происшествия
1092
Фоторепортажи
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
481
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
508
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1234
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1166
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2145
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2469
Мероприятия