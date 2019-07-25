В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День игр»

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26 июля в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) в рамках ежегодного летнего проекта «Молодёжный проспект» состоится «День игр». Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», губернатора Самарской областиВ программе:19:00 – Встреча в рамках проекта «Книжный сомелье». По сложившейся традиции приглашенный гость, заслуженный артист Самарской области, актёрСамарского академического театра им. М. Горького Фёдор Степаненко, «попробует на вкус» любимые книги и обсудит их вместе с читателями юношеской библиотеки.19:00 – Виниловый вечер «День рождения королевского ударника», приуроченный к юбилею барабанщика группы «Queen» Роджера Тэйлора. Гостимероприятия смогут узнать интересные факты о «королевском ударнике» и послушать оригинальный винил.20:30 – Лекция «Нарратив в видеоиграх». Лектор Виктор Николькин расскажет всем интересующимся о том, как видеоигры передают свои истории с помощьювиртуальных пространств, а также том, насколько важен в компьютерных играх нарративный сценарист.На протяжении всего вечера будут работать интерактивные площадки с головоломками, настольными играми и раскрасками для самых маленьких посетителей, передает пресс-служба облправительства.