В Самарской областной юношеской библиотеке пройдет интеллектуальный молодежный турнир «ЗнаниУМ»

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26 ноября в 18:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (Самара, проспект Ленина, 14) пройдет традиционный интеллектуальный молодежный турнир «ЗнаниУМ».

В этом году СОЮБ собирает две команды из посетителей библиотеки и добровольцев региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63», которые сразятся друг с другом в эрудиции и находчивости. Все остальные зарегистрированные команды примут участие в турнире в онлайн-формате. Регистрация команд возможна по ссылке.

Современному молодому человеку просто необходимо развивать свою эрудицию, узнавать что-то новое, чтобы постоянно быть в хорошей умственной форме. Интеллектуальные игры идеально справляются с этой задачей. Мероприятие способствует привлечению молодежи к интеллектуальным видам досуга, расширению их знаний в самых разных областях, таких как: искусство, история, естествознание и социология. Победителем будет объявлена команда, ответившая правильно на наибольшее количество вопросов. Предусмотрены памятные подарки от Самарской областной юношеской библиотеки и партнеров мероприятия, передает пресс-служба минкульта СО.