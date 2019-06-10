В Самарской областной детской библиотеке стартовала программа летних чтений для детей и подростков
10 июня 2019 17:01
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интересно и с пользой. Программа входит в план регионального творческого проекта «Культурное сердце России».
Читателям библиотеки (возраст - от 7 до 14 лет) предложили отправиться в «Путешествие в книжное лето» - литературное путешествие по следам сказочных
героев. Ребята перевоплощались в актеров в игре «Живая рифма», играли в музыкальный салон «Угадай мелодию», становились «охотниками за буквами» и
просто общались с другими ребятами.
День открытия программы – отправная точка литературного путешествия, которое продлится до конца лета. В первый день участникам рассказали о
тематических днях «путешествия»: каждый читатель сможет найти для себя то, что заинтересует его больше всего.
Проявить свою фантазию и мастерство ребята смогут в Дни творчества. Всех, кто желает узнать больше о книгах и писателях, библиотека ждет в День
увлекательных открытий и путешествий. В Дни игр и радостных затей для ребят будет работать Лаборатория чтения. В День народов планеты Земля участники совершат заочное путешествие по городам и странам, узнают много нового о быте, культуре, искусстве разных народов. В День «очевидного и невероятного» ребят познакомят с научно-познавательной литературой.
В конце дня каждый участник получил путевой дневник читателя, в котором будет делать отметки о прочитанных книгах. К наиболее интересным из них читатели
могут делать рисунки, писать эссе, сказки о летних читательских впечатлениях. Свои фотографии и рисунки интересных событий и мест, где они побывают за лето,
участники будут размещать в читальном зале библиотеки на «Маршрутном листе». В конце августа будут собраны все путевые дневники и подведены итоги по
нескольким номинациям, победители получат призы.
«Все мероприятия Путешествия проходят через книгу, и мы потом получаем очень много откликов. У всех ребят, которые участвуют в наших летних чтениях, в
дневниках указано обычно не меньше 40 прочитанных книг. И список у них очень разнообразный. То есть кроме того, что дети проводят интересно время: что-то
исследуют, узнают новое, создают свои проекты, - они еще и читают интересные и полезные книги», - пояснила специалист Самарской областной детской библиотеки, заведующая отелом читальных залов Мария Батаева.
В конце лета ребята, которые полнее и интереснее заполнили свои дневники, будут награждены дипломами и ценными подарками, главные из которых
познавательные книги.
10-летняя Настя Веройнен стала победительницей летних чтений прошлого года. В этом году решила поучаствовать снова: «Мне нравится, что нужно читать
книги, и не просто так, а выполняя разные интересные задания. Еще можно описывать свои летние приключения – это интересно, можно поделиться
впечатлениями, может быть, кто-то тоже захочет посетить те места, где я побывала. В прошлом году я рассказывала про поселок Ширяево, про Шучье озеро,
ездила в музеи, зоопарк и обо всем рассказывала в дневнике. Надеюсь победить и в этом году, по крайней мере, быть в лидерах», передает пресс-служба правительства.
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