В Самарской областной детской библиотеке пройдет мероприятие #БиблиотекаНаНевской

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Мероприятие проводится с целью популяризации книги, чтения, формирования позитивного имиджа библиотеки и библиотекаря.В 10:00 для детей от 4 до 7 лет будет организовано чтение вслух и обсуждение книги французской писательницы Анн Жонас «Мартин, Малыш и говорящая книга». Ребята познакомятся с поучительной и трогательной сказочной историей о дружбе маленького храброго мышонка с котом. В центре события сказки – история старой библиотеки.В 12:00 для гостей библиотеки от 6 до 14 лет пройдет экскурсия по учреждению «Робот Вася приглашает!». Гости познакомятся с необычным сотрудником библиотеки – роботом Васей. Он поиграет с ребятами в литературную викторину, расскажет о новых увлекательных книгах и ответит на вопросы читателей.В 15:00 пройдет мероприятие «Библиотека будущего. Фантаст-проект» для ребят в возрасте от 7 до 12 лет. Они узнают о самых интересных библиотеках мира и пофантазируют на тему, какой может быть библиотека будущего. Свою идею каждый участник мероприятия постарается воплотить на бумаге.Завершится мероприятие в 17:00 спектаклем Театра Теней. Дошкольникам покажут сказку «Золушка» с помощью эксклюзивного издания из серии «Театра Теней» – специальной книги силуэтов героев и декораций. Для театрального волшебства нужны только книга, фонарик итемнота (книги избавляют от страха темноты, успокаивает перед сном, развивают воображение и речь, подсветить их можно даже смартфоном).В течение всего дня будет работать выставка «Вот так книга», на которой будут представлены самые необычные книги из музея детской книги библиотеки. Также будет организована фотозона, где можно будет сделать фото с фразами из любимых книг и хэштегом #БиблиотекаНаНевской, передает пресс-служба облправительства.