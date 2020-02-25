В Самарской областной детской библиотеке отпразднуют Масленицу

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Гости библиотеки узнают о национальных культурных традициях, связанных с «проводами зимы» – Масленицей, а также примут участие в праздничных ритуалах – будут петь традиционные масленичные песни и потешки, «закликать» весну, поучаствуют в народных забавах и обрядах, которые передавались из уст в уста и бережно хранятся в книгах.В центре события – книга «Где блины, там и мы. Все любят пряники» Светланы Кайдаш-Лакшиной. Книга рассказывает историю блинов как символа праздника. А из книг выставки «Календарь Масленицы» можно узнать, как назывался и праздновался каждый день масленичной недели.В финале посиделок все участники смогут угоститься традиционными русскими блинами.Мероприятие пройдёт в рамках цикла «Мое Отечество — Россия», который знакомит детей и подростков с самыми разными историческими традициями русского народа, культурой народов России и Поволжья.Посетить фольклорные посиделки могут все желающие (по предварительной записи). Тел.: (846) 337-03-88.