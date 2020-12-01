В Самарской областной больнице им.Середавина в этом году родилось 135 двоен

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В этом году в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина родилось 135 двоен, а также 5 троен. Сегодня очередную двойню вместе с мамой выписали домой.

«Королевская двойня – мальчик и девочка – у нас в отделении родились на прошлой неделе. На свет они появились немного раньше срока, в 36 недель, но благодаря нашим врачам все прошло замечательно, - рассказывает заведующая отделением новорожденных Перинатального центра Ольга Зернова, - Вес мальчика 2640 граммов, девочки – 2390 граммов».

Сегодня врачи оценивают состояние детей и молодой мамы как удовлетворительное. Всех троих выписали домой.

В медучреждении отмечают, по количеству рожденных двойняшек и тройняшек этот год ничем не уступает предыдущему. Так, в прошлом году здесь на свет появилось 126 двоен и 3 тройни. Всего же в прошлом году в больнице им.Середавина родилось более 4500 детей, в этом году уже – 4405.

«В нашем отделении рождение ребенка – это каждый раз чудо. А когда рождаются двойняшки – чудо вдвойне. И всегда наши врачи делают все, чтобы этот момент был по-настоящему счастливым и незабываемым в жизни каждой семьи», - подчеркивает Ольга Зернова.

Чтобы поддержать семьи с детьми, в стране реализуется национальный проект «Демография», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта молодые родители получают ежемесячные выплаты на первого и на третьего ребенка, региональный семейный капитал, выплату на детей в студенческих семьях, пособие, если ребенок не посещает дошкольное учреждение, а также пособие на питание школьников.

Также все семьи, в которых первый ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей. При рождении (усыновлении) второго ребенка размер материнского (семейного) капитала составляет 616 617 рублей.

В Самарской области семьи с детьми сегодня получают всего более 30 видов пособий. В частности, единовременное пособие при рождении близнецов в размере 50 000 руб. при рождении двоих детей, 350 000 руб. - троих и более детей.

Поддержка семей с детьми, в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так, с этого года в Самарской области по инициативе главы региона семьи, в которых родились первенцы, начали получать подарочные наборы «Наше сокровище». В «Подарке новорожденному» учтены все потребности первых месяцев жизни ребенка. В этом году в Самарской области вручено уже почти 8900 таких подарков.

Меры соцподдержки, в том числе и семьям с детьми в губернии сохранятся. Своих в Самарской области не бросают: не смотря на непростую экономическую ситуацию, Правительство региона не отказывается ни от одного из социальных обязательств.

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