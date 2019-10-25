В «Самарской областная юношеская библиотеке» состоится молодежный квест «Театральная Самара»

35

Мероприятие призвано содействовать формированию у молодого поколения интереса к исторически значимым и памятным местам малой родины. Основная тема квеста - знакомство с театрами и театральными деятелями.Традиционно в осенний период ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека» организует игру по улицам областной столицы, приглашая к участию в V Областном молодёжном квесте «САМАРА ТЕАТРАЛЬНАЯ». Мероприятие призвано содействовать формированию у молодого поколения интереса к исторически значимым и памятным местам малой родины, передает пресс-служба облправительства.