В Самарской области завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills)
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Качество выполненных конкурсантами заданий оценивали свыше пятисот экспертов.
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» проводится в Самарской области с 2012 года. В этот раз свое мастерство участники
соревнований продемонстрировали в 59 компетенциях, 11 из них новые, в том числе, “Флористика”, “Ювелирное дело”, “3D Моделирование для компьютерных игр”, “Программные решения для бизнеса”, “Переработка нефти и газа”, а также те, которые относятся к категории Future Skills: “Интернет-маркетинг”, “Машинное обучение и большие данные”, “Разработка виртуальной и дополненной реальности”, “Разработка мобильных приложений”, “Разработка решений с использованием блокчейн технологий”, “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”.
«Это такой старт, толчок к повышению престижа рабочих профессий, развитию среднего профессионального образования. Мы видим, что с каждым годом все больше детей после окончания 9 класса идут учиться в техникумы и колледжи Самарской области, и ежегодно на региональном чемпионате «Молодые
профессионалы WorldSkillsRussia» мы отмечаем, что растет качество подготовки наших студентов, - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Хочу обратить особое внимание на беспрецедентную поддержку среднего профессионального образования со стороны нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. В этом году, впервые за последние 30 лет, на обновление материально-технической базы техникумов и колледжей, а также на капитальный ремонт этих учебных заведений было направлено порядка 290 миллионов рублей. Бесспорно, это позволит вывести подготовку молодых специалистов на качественно новый уровень, соответствующий мировым стандартам».
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» -2019 завершил свою работу. Кульминацией стала церемонией награждения, которая
проходила в Универсальном спортивном комплексе "Олимп". Победители с удовольствием делились впечатлениями от пройденных испытаний и своими
секретами успеха.
«Очень счастлива. Честно. Давно хотела попасть на этот чемпионат. И вот я тут, я победитель!», - не сдерживая эмоций, говорит Анастасия Таратанова, победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» -2019 в компетенции «Дошкольное образование». «В "Промышленной автоматике" и вообще в любой компетенции требуются усилия, упорство. И главное верить в себя, настроить самого себя. Найти мотивацию», - делится опытом Роман Сухачев, победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» -2019 в компетенции «Промышленная автоматика».
«Ворлд Скиллс - это не страшно! Это опыт, ценный опыт, который вы приобретаете, и навыки. Это неповторимые чувства, когда ты готовишься, выходишь и показываешь всё, чему тебя научили», - рассказывает Мария Датиашвили, победитель регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» -2019 в компетенции «Ресторанный сервис».
На сцене Универсального спортивного комплекса «Олимп» наградили 319 победителей и призеров регионального чемпионата. Лучшие из лучших готовятся к
соревнованиям со сверстниками из других регионов уже на Всероссийском первенстве «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» -2019, передает пресс-служба облправительства.
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