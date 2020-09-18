В Самарской области за шум во время ремонта предложили штрафовать собственников жилья

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Пока штрафуют работников, которые ремонтируют помещение.

В Самарской губернской Думе на прошедшем заседании общественной комиссии при комитете по законодательству рассмотрели поправки в областной закон о тишине и в областной закон об административных правонарушениях.

Так, предлагается уточнить категории лиц, которые непосредственно несут ответственность за нарушение тишины и покоя.

В действующем законодательстве при проведении ремонта штрафы предусмотрены для самих работников, а не для собственников помещений. Законопроектом же предлагается установить ответственность непосредственно для владельцев жилья, пишет СитиТраффик.

Так как обсуждение законопроектов вызвало бурную дискуссию, было решено направить их на доработку, а также дополнительно получить статистические данные по региону о привлечении к ответственности по данной статье административного законодательства, сообщили в пресс-службе СГД.