В Самарской области выбрали лучших в сфере ЖКХ
29 ноября 2019 16:43
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Конкурсная комиссия оценила результаты работы 14 управляющих компаний и 1 муниципалитета, подавших заявки на конкурс. Свои показатели хозяйственной, финансовой, информационной деятельности в сфере ЖКХ на оценку комиссии представили коммунальные предприятия из городских округов: Самара, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Тольятти, Жигулёвск, а также из муниципальных районов Челно-Вершинский и Клявлинский.
По результатам рассмотрения обязательных и дополнительных конкурсных материалов победителями конкурса в номинации «Лучшая управляющая организация в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами» в течение 2018 года единогласно признаны: ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» и ООО «Визит-М».
«Особым мнением» комиссия отметила результаты деятельности кампаний:
УК ООО «Образцовое содержание жилья»
ООО «ДоброДом»
ООО «УК «Клявлино»
ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного»
ООО «Управляющая компания №1жилищно-коммунального хозяйства»
ООО «Управляющая компания «Ассоциация Управляющих Компаний»
ООО «УК Авиакор-Стандарт»
ООО «АВИАКОР-Стандарт»
В номинации «Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами» победил единственный участник
конкурса, набравший наивысший балл - Администрация г.о. Новокуйбышевск. Руководитель ГЖИ Виктория Каткова отметила: «Конкурс очень важен –
как для самих управляющих организаций, так и для нас как надзорного органа. Он даёт возможность не только выявить лучших по результатам года, но и
показать положительную динамику в сфере ЖКХ, рассказать всем о действительно достойных компаниях, которые способны честно, хорошо работать на этом рынке».
Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области пояснил: «Для
всех важно посмотреть, кто как работал. И для собственников жилья важно знать, какую управляющую компанию выбрать. Рейтинг, публикуемый на сайте
ГЖИ и на сайте Общественной палаты, даёт достаточно ясную картину. Также хотелось бы отметить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
Количество номинаций в конкурсе планируется увеличить с учётом того, что есть разные УК – одни работают в крупных городах губернии, другие в небольших посёлках, и, естественно, их специфику надо учитывать».
Собственники недвижимости, председатели МКД и просто активные граждане могут ознакомиться с рейтингом управляющих организаций на сайте
ГЖИ, передает пресс-служба облправительства.
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