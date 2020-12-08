В Самарской области введут ограничения в работе фуд-кортов в ТЦ

Обслуживать клиентов фуд-корты должны будут только за столиками.
Самарские власти всё-таки решили ввести некоторые ограничения в работе торговых центрах. Речь идет о фуд-кортах.
— Теперь обслуживание будет производиться только за столиками с помощью электронного меню, с соблюдением рассадки и соцдистанции. При этом общепиту дадут время на перестройку работы, — говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Меры станут легитимными после того, как на сайте областного правительства будет опубликовано соответствующее постановление за подписью губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
До этого на входах в торговые центры хотели установить таблички с графиком посещения магазинов. Также обсуждали возможность введения ограничения: на четырех квадратных метрах торговой площади может находиться один человек, пишет 63.ру.
Фото: Pixabay.com
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