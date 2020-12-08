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В Самарской области введут ограничения в работе фуд-кортов в ТЦ

8 декабря 2020 10:20
55
В Самарской области введут ограничения в работе фуд-кортов в ТЦ

Обслуживать клиентов фуд-корты должны будут только за столиками.

Самарские власти всё-таки решили ввести некоторые ограничения в работе торговых центрах. Речь идет о фуд-кортах.

— Теперь обслуживание будет производиться только за столиками с помощью электронного меню, с соблюдением рассадки и соцдистанции. При этом общепиту дадут время на перестройку работы, — говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Меры станут легитимными после того, как на сайте областного правительства будет опубликовано соответствующее постановление за подписью губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

До этого на входах в торговые центры хотели установить таблички с графиком посещения магазинов. Также обсуждали возможность введения ограничения: на четырех квадратных метрах торговой площади может находиться один человек, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com

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Комментарии

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Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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